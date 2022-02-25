В ночь с 26 на 27 февраля состоится турнир UFC Вегас 49. В главном бою вечера на арене UFC Apex в Лас-Вегасе встретятся россиянин Ислам Махачев и Бобби Грин из США.
Главный бой
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Четвертый номер рейтинга легкой весовой категории Ислам Махачев идет к десятой победе подряд. Соперник – американский ветеран Бобби Грин, которому предстоит выйти в клетку спустя две недели после предыдущего боя. Бобби Грин победил Насрата Хакпараста единогласным решением судей, а теперь вынужденно стал оппонентом Ислама Махачева.
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Россиянин должен был драться с Бенеилом Дариушем, но за 10 дней до поединка американец получил травму лодыжки. Поэтому на коротком уведомлении вместо Дариуша на бой с Махачевым вышел Грин.
Бобби Грин
Фото: Getty Images
Бобби не входит в топ-15 дивизиона, но у Ислама, кажется, не было выбора: россиянин признался, что от поединка с ним отказались сразу несколько топовых бойцов UFC. Сначала заменить травмированного Бенеила Дариуша отказался Рафаэл дус Анжус, позже предложение отвергли Тони Фергюсон и Майкл Чендлер. Несмотря на это, Махачев серьезно настраивается на поединок и движется к главной цели – первому титульному бою в UFC.
Кто еще подерется из России?
Арман Царукян считается одним из самых талантливых бойцов легкой весовой категории. Россиянину предстоит столкнуться с крайне опасным Йоэлем Альварезом. Оба бойца идут на победных сериях из четырех поединков, но только одному суждено продлить этот период до более красивой цифры пять.
Дебют Армена Петросяна в UFC
31-летний армянский боец заработал контракт с UFC в октябре 2021 года после того, как нокаутировал Калояна Колева в первом раунде на шоу Dana White's Contender Series. Соперником бывшего чемпиона AMC Fight Nights Global станет еще один новичок – Грегори Родригес. Бразилец выиграл оба своих поединка в UFC. Армен Петросян дебютирует в среднем дивизионе несмотря на то, что 2019 года Армен Петросян выступал исключительно в полутяжелом весе.
Полный кард UFC Вегас 49
Прелимы
- Жу Ронг – Игнасио Бахамондес;
- Жозиане Нунес – Рамона Паскуал;
- Терренс МакКинни – Фарес Зиам;
- Джин Ю Фрей – Ханна Голди;
- Алехандро Перез – Джонатан Мартинез;
- Рамиз Брахимай – Мичел Гиллмор;
- Виктор Альтамирано – Карлос Хернандез.
Главный кард
- Ислам Махачев – Бобби Грин;
- Миша Циркунов – Веллингтон Турман;
- Джи Йон Ким – Присцила Качоэйра;
- Арман Царукян – Йоэль Альварез;
- Армен Петросян – Грегори Родригес.
Где смотреть
Начиная с ранних прелимов за поединками в рамках ивента UFC Вегас 49 можно наблюдать в приложении UFC Fight Pass. Примерно в 3:00 начнется показ турнира на «Матч ТВ». Главный бой вечера стартует ориентировочно в 04:30.
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