В ночь с 26 на 27 февраля состоится турнир UFC Вегас 49. В главном бою вечера на арене UFC Apex в Лас-Вегасе встретятся россиянин Ислам Махачев и Бобби Грин из США.

Главный бой

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Четвертый номер рейтинга легкой весовой категории Ислам Махачев идет к десятой победе подряд. Соперник – американский ветеран Бобби Грин, которому предстоит выйти в клетку спустя две недели после предыдущего боя. Бобби Грин победил Насрата Хакпараста единогласным решением судей, а теперь вынужденно стал оппонентом Ислама Махачева.

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Россиянин должен был драться с Бенеилом Дариушем, но за 10 дней до поединка американец получил травму лодыжки. Поэтому на коротком уведомлении вместо Дариуша на бой с Махачевым вышел Грин.

Бобби Грин Фото: Getty Images

Бобби не входит в топ-15 дивизиона, но у Ислама, кажется, не было выбора: россиянин признался, что от поединка с ним отказались сразу несколько топовых бойцов UFC. Сначала заменить травмированного Бенеила Дариуша отказался Рафаэл дус Анжус, позже предложение отвергли Тони Фергюсон и Майкл Чендлер. Несмотря на это, Махачев серьезно настраивается на поединок и движется к главной цели – первому титульному бою в UFC.

Кто еще подерется из России?

Арман Царукян считается одним из самых талантливых бойцов легкой весовой категории. Россиянину предстоит столкнуться с крайне опасным Йоэлем Альварезом. Оба бойца идут на победных сериях из четырех поединков, но только одному суждено продлить этот период до более красивой цифры пять.

Дебют Армена Петросяна в UFC

31-летний армянский боец заработал контракт с UFC в октябре 2021 года после того, как нокаутировал Калояна Колева в первом раунде на шоу Dana White's Contender Series. Соперником бывшего чемпиона AMC Fight Nights Global станет еще один новичок – Грегори Родригес. Бразилец выиграл оба своих поединка в UFC. Армен Петросян дебютирует в среднем дивизионе несмотря на то, что 2019 года Армен Петросян выступал исключительно в полутяжелом весе.

Полный кард UFC Вегас 49

Прелимы

Жу Ронг – Игнасио Бахамондес;

Жозиане Нунес – Рамона Паскуал;

Терренс МакКинни – Фарес Зиам;

Джин Ю Фрей – Ханна Голди;

Алехандро Перез – Джонатан Мартинез;

Рамиз Брахимай – Мичел Гиллмор;

Виктор Альтамирано – Карлос Хернандез.

Главный кард

Ислам Махачев – Бобби Грин;

Миша Циркунов – Веллингтон Турман;

Джи Йон Ким – Присцила Качоэйра;

Арман Царукян – Йоэль Альварез;

Армен Петросян – Грегори Родригес.

Где смотреть

Начиная с ранних прелимов за поединками в рамках ивента UFC Вегас 49 можно наблюдать в приложении UFC Fight Pass. Примерно в 3:00 начнется показ турнира на «Матч ТВ». Главный бой вечера стартует ориентировочно в 04:30.

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