Новый соперник Махачева – настоящий гангстер как в жизни, так и в спорте. Американец – единственный, кто согласился подраться с Исламом в такие короткие сроки. От поединка отказались пять представителей топ-15, в том числе Тони Фергюсон и Арман Царукян.

Полное имя бойца – Бобби Рэй Грин. По словам спортсмена, мать назвала его в честь полицейского Рэя Грина, который однажды спас ей жизнь. Грин никогда не встречал этого человека и даже не знает, существует ли он. Имя Бобби боец получил в честь дяди – мать в то время злилась на отца, поэтому приняла такое решение назло мужу. Сам Грин не чувствует связи с именем, и даже планировал сменить его.

Ad

Боец родился в нищей семье. Его отец большую часть жизни сидел в камере, а мать боролась с наркозависимостью. Когда она отказалась от родительских прав, 14-летнего Бобби и его брата Митчелла приютила бабушка. После ее смерти парни отправились в детский дом, а оттуда – по разным приемным семьям. По признанию бойца, до исполнения 20 лет он поменял около 50 домов. Не получалось прижиться: то ссорился с другими детьми, то его подозревали в краже автомобиля. «Теперь они сожалеют об этом. Но в то время я сильно обижался, потому что не понимал, неужели нельзя просто спросить меня, что происходит? Дайте мне немного времени, чтобы все объяснить», – сокрушался Грин.

Смешанные боевые искусства Махачев идет за 10-й победой подряд, дебют Петросяна. UFC Вегас 49 15 ЧАСОВ НАЗАД

Бобби Грин Фото: Getty Images

Подросток посвятил свободное время борьбе и работе упаковщиком продуктов в супермаркете Stater Bros. В школе он подружился с преподавателем, мудрым и уважаемым афроамериканцем, полной противоположностью гангстерам, с которыми парень имел дело на улице. Бобби оканчивал среднюю школу, и учитель был его примером для подражания. «Я искал альтернативу отцу, которого у меня не было. Этот парень – образованный и очень обеспеченный. Он просто заливал информацию в мой мозг», – вспоминал боец.

Учитель позволил Грину жить у него. Бобби был благодарен, но позже выяснились истинные намерения: «Он начал трогать меня. Я был так напуган. Не знал, что сказать, не знал, к кому идти. Он учитель. Кому ты об этом расскажешь?» Однажды, когда преподаватель рано ушел в школу, Грин собрал вещи и сбежал. Не найдя постоянного жилья, он записался в армию. Программа включала учебный лагерь и обучение в течение 21 недели. Бобби дожил до 20-й как один из лучших рядовых, но его выгнали за драку.

По возвращении Грин поселился в доме у мальчика, которого защищал на секции борьбы. Его мать страдала от домашнего насилия – Бобби выгнал обидчика из дома, а сам устроился на работу и продолжил занятия спортом. Со временем Бобби перешел в ММА, но не относился к этому слишком серьезно. Большую часть времени он тусовался, курил марихуану и устраивал бои в Мексике по выходным. Грин дрался максимально часто – провел 15 поединков только с 2008 по 2009 год! Однажды он побился три раза за вечер и выиграл все поединки – в лучших традициях раннего UFC.

Бобби Грин Фото: Getty Images

Более серьезный подход к карьере у Грина появился только после того, как он побывал в тюремном заключении. В 21 год его арестовали за вождение чужой машины. Боец сказал, что заплатил за авто, но при нем не оказалось необходимых документов. Суд не купился и отправил парня за решетку на полтора месяца. Грин не был образцовым заключенным: однажды боец отправился в одиночку на 10 дней за то, что пукнул в лицо сержанту во время обыска.

После тюрьмы Грин не вернулся в старый зал. По совету друзей он отправился в Pinnacle Mixed Martial Arts, где познакомился с тренером Джейком Бенни. Боец по-прежнему наплевательски относился к тренировкам: приходил раз в неделю, а остальное время где-то болтался. Бенни что-то разглядел в Бобби, а потому не стал терпеть его лень: коуч ездил по худшим районам города и стучал в двери домов в поисках Грина.

«Я появлялся в доме, где перед входом тусовались восемь или девять больших парней, вероятно, из какой-то банды. И вот я, довольно хорошо одетый белый парень в приличной машине, ищу Бобби Грина. Все они подходят и говорят: «Какого хрена тебе нужно с ним разговаривать?» – вспоминал тренер. В конце концов Грин перестал скрываться и погрузился в тренировки. Бенни увидел в Грине не только сильного спортсмена, но и доброго человека, который ездит в детдома, дарит спонсорские вещи молодым бойцам и дает номер телефона фанатам.

Бобби Грин Фото: Getty Images

Грин так хотел порадовать незнакомых ему людей, что однажды это случайно навредило близким. В день перед боем с Джеймсом Краузе домой к Бобби пришел техник кабельной службы, который узнал его и получил приглашение на поединок. Грин планировал позвать брата, но подумал, что у него будут другие планы. Вечером Бобби победил нокаутом в первом раунде, а Митчелла застрелили на улице из проезжавшей мимо Honda Accord. Биологического отца Грина ранили.

«Отец никогда не звонил мне дважды, поэтому я знал, что дело срочное. Он сказал: «Эй, ты нужен нам здесь. Твой брат застрелен». Никогда этого не забуду. Никогда, чувак. Отец сказал мне: «Он мертв», – и я потерял способность мыслить здраво. Это просто разрушительно. Я не взял Митчелла на шоу, а должен был. Пытался пережить все и забыть об этом, но хотя бы раз в месяц просыпаюсь в слезах, потому что вижу брата во сне. До сих пор не могу его забыть», – говорил Грин.

На протяжении всего пути бойца поддерживал один человек – Джейк Бенни. Грин называет тренера отцом, с ним Бобби добирался до седьмой строчки рейтинга легковесов. Самое яркое проявление любви Грина к Бенни случилось во время пика движения BLM. После поединка с Клэем Гуидой боец давал интервью и позвал Бенни в кадр.

«Прямо сейчас по всей стране проходит акция Black Lives Matter. Все дерутся и грабят. Это мой отец, Джейкоб Бенни. Он был со мной с самого начала. Он сделал все и отдаст жизнь за меня, как и я за него. Я не по цвету кожи сужу человека, а по содержанию его характера. Мы здесь, и мы любим друг друга. Неважно, какого цвета, все дело в любви. Пожалуйста, прекратите бойню, мы должны пройти жизненный путь с любовью», – выдал спич Грин.

Несмотря на все пережитое боец сохранил способность к эмпатии. Грина сильно шокировала смерть иранского борца Навида Афкари, которого казнили за убийство охранника во время антиправительственных протестов в 2018 году. Афкари говорил, что признался в преступлении только после пыток. Новость застала Грина перед поединком с Аланом Патриком.

«Вы, ребята, просто разбили мне сердце, сказав, что этот человек потерял свою жизнь. Я думал, что мы сможем спасти его», – сказал шокированный Грин. Когда Майкл Биспинг попытался спросить о предстоящем поединке, Бобби отказался менять тему: «Не о чем говорить, чувак. Этот парень потерял свою жизнь. Это так грустно. Все запуталось, чувак. Вы сделали это прямо перед моим боем, и это просто взорвало мне мозг. Я даже не могу сейчас говорить, братан. Большое спасибо. Извини».

Но в поединке с Исламом Махачевым Грин не собирается проявлять эмпатию. Американец настроен на жесткую рубку, которую пока не сумел показать ни один из соперников Ислама. «Он ни разу не бывал в настоящем бое. То, что мы видели раньше, больше похоже на борцовские схватки, и я буду первым, кто затянет его в реальную драку. Да, он попытается меня переводить, но я готов к этому», – заявил Грин.

Ислам Махачев и Бобби Грин Фото: Getty Images

Для Грина схватка с Махачевым – серьезный челлендж. Когда ему позвонили и предложили подраться с четвертым номером рейтинга, он наслаждался суши и весил около 88 кило. Он согласился выступить с условием, что бой пройдет в промежуточном весе, 72,5 кг. Грин – настоящий мастер коротких уведомлений: в последних десяти боях он семь раз выходил на замену, причем четыре раза узнавал о сопернике всего за 10 дней. Статистика для такого рискового парня не самая стыдная – пока 5-4. Махачев – безусловный фаворит в схватке с Грином, но Бобби от поражения не потеряет ничего. А вот если что-то пойдет не так и проиграет Ислам, на год-другой о титульных перспективах придется забыть.

Кто еще побьется на одном турнире с Махачевым и Грином? Болельщикам из России и стран бывшего СНГ есть на кого посмотреть

Смешанные боевые искусства «Повыбивал пальцы и суставы». Емельяненко – о дебюте на голых кулаках ВЧЕРА В 09:33