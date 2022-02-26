В Дублине состоялся турнир Bellator 275, в главном поединке которого голландец Гегард Мусаси на второй минуте первого раунда техническим нокаутом победил американца Остина Вандерфорда. Боец с армянскими корнями защитил пояс в среднем весе.
В главном карде российский боец Хасан Магомедшарипов единогласным решением судей одолел испанца Хосе Санчеса. Для родного брата Забита Магомедшарипова это вторая подряд победа в Bellator.
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Хасан Магомедшарипов
Фото: Getty Images
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Непобедимый ранее таджикистанец Хуршед Кахоров техническим нокаутом уступил валлийцу Бретту Джонсу. Поединок закончился на третьей минуте третьего раунда.
В турнире также приняли участие два ученика Федора Емельяненко. Тяжеловес Кирилл Сидельников единогласным решением проиграл турецкому бойцу Гёкхану Сарикаму, а легковес Владимир Токов также единогласно одолел итальянца Даниэле Скатицци.
Все результаты Bellator 275
- Гегард Мусаси – Остин Вандерфорд, технический нокаут (1-й раунд, 1:25)
- Шинейд Кавана – Лия Маккорт, единогласное решение
- Киран Кларк – Абу Тоункар, остановка врачом из-за травмы (1-й раунд, 5:00)
- Хасан Магомедшарипов – Хосе Санчес, единогласное решение (30-26, 30-27, 30-27)
- Джорнел Луго – Брайан Мур, единогласное решение (30-27, 29-28, 29-28)
- Бретт Джонс – Хуршед Кахоров, технический нокаут (3-й раунд, 3:00)
- Дэйви Гэллон – Чарли Лири, технический нокаут (2-й раунд, 3:01)
- Стефани Пейдж – Дэнни Маккормак технический нокаут (1-й раунд, 1:46)
- Дэрра Келли – Джуниор Морган, удушающий прием guillotine choke (1-й раунд, 1:47)
- Владимир Токов – Даниэле Скатицци, единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28)
- Гёкхан Сарикам – Кирилл Сидельников, единогласное решение (30-27, 30-27, 30-27)
- Натан Келли – Скотт Педерсен, единогласное решение (30-27, 29-28, 29-28)
- Ли Хэммонд – Джейми Хэй, технический нокаут (1-й раунд, 3:32)
В ночь с субботы на воскресенье Ислам Махачев выступит на турнире UFC. На кого еще там посмотреть?
А двумя днями ранее Александр Емельяненко сошелся с Джеффом Монсоном в поединке на голых кулаках.
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