В Дублине состоялся турнир Bellator 275, в главном поединке которого голландец Гегард Мусаси на второй минуте первого раунда техническим нокаутом победил американца Остина Вандерфорда. Боец с армянскими корнями защитил пояс в среднем весе.
В главном карде российский боец Хасан Магомедшарипов единогласным решением судей одолел испанца Хосе Санчеса. Для родного брата Забита Магомедшарипова это вторая подряд победа в Bellator.

Хасан Магомедшарипов

Фото: Getty Images

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Непобедимый ранее таджикистанец Хуршед Кахоров техническим нокаутом уступил валлийцу Бретту Джонсу. Поединок закончился на третьей минуте третьего раунда.
В турнире также приняли участие два ученика Федора Емельяненко. Тяжеловес Кирилл Сидельников единогласным решением проиграл турецкому бойцу Гёкхану Сарикаму, а легковес Владимир Токов также единогласно одолел итальянца Даниэле Скатицци.

Все результаты Bellator 275

  • Гегард Мусаси – Остин Вандерфорд, технический нокаут (1-й раунд, 1:25)
  • Шинейд Кавана – Лия Маккорт, единогласное решение
  • Киран Кларк – Абу Тоункар, остановка врачом из-за травмы (1-й раунд, 5:00)
  • Хасан Магомедшарипов – Хосе Санчес, единогласное решение (30-26, 30-27, 30-27)
  • Джорнел Луго – Брайан Мур, единогласное решение (30-27, 29-28, 29-28)
  • Бретт Джонс – Хуршед Кахоров, технический нокаут (3-й раунд, 3:00)
  • Дэйви Гэллон – Чарли Лири, технический нокаут (2-й раунд, 3:01)
  • Стефани Пейдж – Дэнни Маккормак технический нокаут (1-й раунд, 1:46)
  • Дэрра Келли – Джуниор Морган, удушающий прием guillotine choke (1-й раунд, 1:47)
  • Владимир Токов – Даниэле Скатицци, единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28)
  • Гёкхан Сарикам – Кирилл Сидельников, единогласное решение (30-27, 30-27, 30-27)
  • Натан Келли – Скотт Педерсен, единогласное решение (30-27, 29-28, 29-28)
  • Ли Хэммонд – Джейми Хэй, технический нокаут (1-й раунд, 3:32)
В ночь с субботы на воскресенье Ислам Махачев выступит на турнире UFC. На кого еще там посмотреть?
А двумя днями ранее Александр Емельяненко сошелся с Джеффом Монсоном в поединке на голых кулаках.
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