В Дублине состоялся турнир Bellator 275, в главном поединке которого голландец Гегард Мусаси на второй минуте первого раунда техническим нокаутом победил американца Остина Вандерфорда. Боец с армянскими корнями защитил пояс в среднем весе.

В главном карде российский боец Хасан Магомедшарипов единогласным решением судей одолел испанца Хосе Санчеса. Для родного брата Забита Магомедшарипова это вторая подряд победа в Bellator.

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Хасан Магомедшарипов Фото: Getty Images

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Непобедимый ранее таджикистанец Хуршед Кахоров техническим нокаутом уступил валлийцу Бретту Джонсу. Поединок закончился на третьей минуте третьего раунда.

В турнире также приняли участие два ученика Федора Емельяненко. Тяжеловес Кирилл Сидельников единогласным решением проиграл турецкому бойцу Гёкхану Сарикаму, а легковес Владимир Токов также единогласно одолел итальянца Даниэле Скатицци.

Все результаты Bellator 275

Гегард Мусаси – Остин Вандерфорд, технический нокаут (1-й раунд, 1:25)

– Остин Вандерфорд, технический нокаут (1-й раунд, 1:25) Шинейд Кавана – Лия Маккорт, единогласное решение

– Лия Маккорт, единогласное решение Киран Кларк – Абу Тоункар, остановка врачом из-за травмы (1-й раунд, 5:00)

– Абу Тоункар, остановка врачом из-за травмы (1-й раунд, 5:00) Хасан Магомедшарипов – Хосе Санчес, единогласное решение (30-26, 30-27, 30-27)

– Хосе Санчес, единогласное решение (30-26, 30-27, 30-27) Джорнел Луго – Брайан Мур, единогласное решение (30-27, 29-28, 29-28)

– Брайан Мур, единогласное решение (30-27, 29-28, 29-28) Бретт Джонс – Хуршед Кахоров, технический нокаут (3-й раунд, 3:00)

– Хуршед Кахоров, технический нокаут (3-й раунд, 3:00) Дэйви Гэллон – Чарли Лири, технический нокаут (2-й раунд, 3:01)

– Чарли Лири, технический нокаут (2-й раунд, 3:01) Стефани Пейдж – Дэнни Маккормак технический нокаут (1-й раунд, 1:46)

– Дэнни Маккормак технический нокаут (1-й раунд, 1:46) Дэрра Келли – Джуниор Морган, удушающий прием guillotine choke (1-й раунд, 1:47)

– Джуниор Морган, удушающий прием guillotine choke (1-й раунд, 1:47) Владимир Токов – Даниэле Скатицци, единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28)

– Даниэле Скатицци, единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28) Гёкхан Сарикам – Кирилл Сидельников, единогласное решение (30-27, 30-27, 30-27)

– Кирилл Сидельников, единогласное решение (30-27, 30-27, 30-27) Натан Келли – Скотт Педерсен, единогласное решение (30-27, 29-28, 29-28)

– Скотт Педерсен, единогласное решение (30-27, 29-28, 29-28) Ли Хэммонд – Джейми Хэй, технический нокаут (1-й раунд, 3:32)

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