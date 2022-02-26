Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор не исключил поединок против блогера Джейка Пола и напомнил о провальных продажах PPV боя с Тайроном Вудли.
«На самом деле я не смотрел бой. У него всего пара тысяч продаж, я видел это в интернете. Не обращаю внимания на эти вещи. Бой с Полом? Кто знает? Никогда не говори никогда», – сказал Конор.
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Промоутер Владимир Хрюнов не исключил возможный поединок Макгрегора с бывшим боксером Костей Цзю. В 2022-м возможно и такое.
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Недавно Конор наехал на Фьюри за слова о Хабибе. Маку не понравилось, что Тайсон сделал Нурмагомедову комплимент.
Источник: Mirror.
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