Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор не исключил поединок против блогера Джейка Пола и напомнил о провальных продажах PPV боя с Тайроном Вудли.

«На самом деле я не смотрел бой. У него всего пара тысяч продаж, я видел это в интернете. Не обращаю внимания на эти вещи. Бой с Полом? Кто знает? Никогда не говори никогда», – сказал Конор.

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Источник: Mirror.

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