Ислам Махачев разобрался с Бобби Грином очень быстро и сделал это в режиме экономии энергии. Российский боец забил соперника из фул-маунта в первом раунде, и за все эти три минуты и 23 секунды не было ни мгновения, когда Грин хоть немного угрожал Исламу.

Махачев одолел 10-го соперника подряд, и большинство побед получились доминирующими, но достаточно ли этого для титульного поединка? В совокупности – да, но главное впечатление всегда оставляет последний поединок – он отлично вышел у российского бойца, только вот соперник почти не сопротивлялся. До боя с Грином Ислам шел поступательно – победил Дэна Хукера с шестой строчки рейтинга, а ранее – Тьяго Мойзеса с 15-й. Грин не входил в рейтинги совсем, а бой показал, что он ниже Махачева на несколько уровней.

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Ислам Махачев и Бобби Грин Фото: Getty Images

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Сам Ислам, похоже, готов только к поединку за пояс, но как к победе над джорнимэном, вышедшим на коротком уведомлении, отнесутся в UFC? До конца не ясно, зачем вообще Махачев принял поединок с Грином. Боец говорил, что не хочет, чтобы тренировочный лагерь прошел даром. Но в то же время он уверен, что 10 побед подряд автоматически дают право биться за титул. Это солидный результат, но важен и уровень оппозиции.

До титульника Оливейры и Гэтжи еще больше двух месяцев, поэтому Исламу стоит как можно скорее получить подтверждение от UFC, что он – легитимный следующий претендент. Потому что в ином случае у него есть время договориться с промоушном об организации настоящего контендерского боя. Соперником мог бы стать победитель схватки Физиев – Дос Аньос. Конечно, Физиев еще недостаточно раскручен для топа, а бразилец не бился полтора года, но в легком весе в отсутствие травмированного Дариуша просто нет стопроцентных кандидатов, а победа над любым из Рафаэлей стала бы хорошим доказательством, что Махачева можно считать единственным в данный момент. Если еще одна претендентская схватка состоится в мае-июне, победители обоих поединков смогут встретиться уже к концу года.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Если Ислам решит занять принципиальную позицию и не захочет биться не за титул, это может закончиться грустно для всех. Мы уже видели, что UFC в таких случаях не идет на уступки. Когда Забит Магомедшарипов хотел вернуться после травмы сразу боем за пояс, организация не посчитала это возможным, а за долгий простой убрала его из топ-15.

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