Турнир UFC Vegas 49 завершился поединком Ислама Махачева и Бобби Грина. В главном карде ивента выступили армянские бойцы Арман Царукян и Армен Петросян, а также канадско-латвийский файтер Миша Циркунов.
Махачев справился с Грином за три минуты и 23 секунды. Преемник Хабиба был лучше американца во всем. Сначала он агрессивнее действовал в стойке, а затем перевел соперника в партер и избил его из фул-маунта. Махачев одержал 10-ю победу подряд – это вторая по продолжительности серия в UFC. Первое место с 15 успешными поединками занимает Камару Усман, вторую строчку Ислам делит с Чарльзом Оливейрой и Алексом Волкановски. Все перечисленные бойцы, кроме Махачева, носят чемпионский пояс – следующий бой файтера из России тоже может быть титульным.
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Ислам Махачев
Фото: Getty Images
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В со-главном поединке Миша Циркунов неожиданно уступил бразильцу Веллингтону Турману. Канадский латвиец имел несколько шансов закончить поединок досрочно, но во втором раунде потерял бдительность и попался на болевой. Это шестое поражение Миши в последних восьми поединках и вторая победа подряд для Турмана.
Миша Циркунов и Веллингтон Турман
Фото: Getty Images
Арман Царукян брутально разделался с перспективным испанским джитсером Йоэлем Альваресом. Армянский боец контролировал соперника внизу, наносил множество ударов, в результате одного из которых у Альвареса образовалась глубокое рассечение. Царукян продолжил оказывать давление на соперника и во втором раунде он перестал сопротивляться. Это пятая подряд победа Царукяна – он готов биться с соперником из топ-10 и надеется вскоре получить реванш с Махачевым.
Арман Царукян и Йоэль Альварес
Фото: Getty Images
Бывший чемпион AMC Fight Nights Армен Петросян дебютировал в UFC жесткой схваткой с Грегори Родригесом. Бразильский боец по прозвищу Робокоп не боялся идти в открытую рубку, оппоненты много били и пропускали, но так и не закончили бой досрочно, хотя были близки к этому. Судьи разделились во мнениях, но двое из трех посчитали, что лучше был Петросян.
Армен Петросян и Грегори Родригес
Фото: Getty Images
Все результаты UFC Vegas 49
- Ислам Махачев – Бобби Грин, технический нокаут (1-й раунд, 3:23)
- Веллингтон Турман – Миша Циркунов, болевой прием на руку (2-й раунд, 1:29)
- Присцилла Качоэйра – Джи Йон Ким, единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28)
- Арман Царукян – Йоэль Альварес, технический нокаут (2-й раунд, 1:57)
- Армен Петросян – Грегори Родригес, раздельное решение (29-28, 28-29, 30-27)
- Игнасио Бахамондес – Жу Ронг, удушающий прием (3-й раунд, 1:40)
- Жозиане Нуньес – Рамона Паскуаль, единогласное решение (30-27, 30-27, 30-26)
- Терренс Маккинни – Фарес Зиам, удушающий прием (1-й раунд, 2:11)
- Джонатан Мартинез – Алехандро Перез, единогласное решение (29-28, 29-28, 30-27)
- Рамиз Брахимай – Майкл Гилмор, удушающий прием (1-й раунд, 2:02)
- Карлос Эрнандес – Виктор Альтамирано, раздельное решение (28-29, 30-27, 29-28)
Ислам Махачев одолел Бобби Грина. Почему этого может быть недостаточно для титульного поединка?
Грин – жесткий парень. Он сменил 50 приемных семей, сбежал от педофила и сидел в тюрьме, где унизил сержанта.
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