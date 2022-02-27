Турнир UFC Vegas 49 завершился поединком Ислама Махачева и Бобби Грина. В главном карде ивента выступили армянские бойцы Арман Царукян и Армен Петросян, а также канадско-латвийский файтер Миша Циркунов.

Махачев справился с Грином за три минуты и 23 секунды. Преемник Хабиба был лучше американца во всем. Сначала он агрессивнее действовал в стойке, а затем перевел соперника в партер и избил его из фул-маунта. Махачев одержал 10-ю победу подряд – это вторая по продолжительности серия в UFC. Первое место с 15 успешными поединками занимает Камару Усман, вторую строчку Ислам делит с Чарльзом Оливейрой и Алексом Волкановски. Все перечисленные бойцы, кроме Махачева, носят чемпионский пояс – следующий бой файтера из России тоже может быть титульным.

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Ислам Махачев Фото: Getty Images

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В со-главном поединке Миша Циркунов неожиданно уступил бразильцу Веллингтону Турману. Канадский латвиец имел несколько шансов закончить поединок досрочно, но во втором раунде потерял бдительность и попался на болевой. Это шестое поражение Миши в последних восьми поединках и вторая победа подряд для Турмана.

Миша Циркунов и Веллингтон Турман Фото: Getty Images

Арман Царукян брутально разделался с перспективным испанским джитсером Йоэлем Альваресом. Армянский боец контролировал соперника внизу, наносил множество ударов, в результате одного из которых у Альвареса образовалась глубокое рассечение. Царукян продолжил оказывать давление на соперника и во втором раунде он перестал сопротивляться. Это пятая подряд победа Царукяна – он готов биться с соперником из топ-10 и надеется вскоре получить реванш с Махачевым.

Арман Царукян и Йоэль Альварес Фото: Getty Images

Бывший чемпион AMC Fight Nights Армен Петросян дебютировал в UFC жесткой схваткой с Грегори Родригесом. Бразильский боец по прозвищу Робокоп не боялся идти в открытую рубку, оппоненты много били и пропускали, но так и не закончили бой досрочно, хотя были близки к этому. Судьи разделились во мнениях, но двое из трех посчитали, что лучше был Петросян.

Армен Петросян и Грегори Родригес Фото: Getty Images

Все результаты UFC Vegas 49

Ислам Махачев – Бобби Грин, технический нокаут (1-й раунд, 3:23)

– Бобби Грин, технический нокаут (1-й раунд, 3:23) Веллингтон Турман – Миша Циркунов, болевой прием на руку (2-й раунд, 1:29)

– Миша Циркунов, болевой прием на руку (2-й раунд, 1:29) Присцилла Качоэйра – Джи Йон Ким, единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28)

– Джи Йон Ким, единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28) Арман Царукян – Йоэль Альварес, технический нокаут (2-й раунд, 1:57)

– Йоэль Альварес, технический нокаут (2-й раунд, 1:57) Армен Петросян – Грегори Родригес, раздельное решение (29-28, 28-29, 30-27)

– Грегори Родригес, раздельное решение (29-28, 28-29, 30-27) Игнасио Бахамондес – Жу Ронг, удушающий прием (3-й раунд, 1:40)

– Жу Ронг, удушающий прием (3-й раунд, 1:40) Жозиане Нуньес – Рамона Паскуаль, единогласное решение (30-27, 30-27, 30-26)

– Рамона Паскуаль, единогласное решение (30-27, 30-27, 30-26) Терренс Маккинни – Фарес Зиам, удушающий прием (1-й раунд, 2:11)

– Фарес Зиам, удушающий прием (1-й раунд, 2:11) Джонатан Мартинез – Алехандро Перез, единогласное решение (29-28, 29-28, 30-27)

– Алехандро Перез, единогласное решение (29-28, 29-28, 30-27) Рамиз Брахимай – Майкл Гилмор, удушающий прием (1-й раунд, 2:02)

– Майкл Гилмор, удушающий прием (1-й раунд, 2:02) Карлос Эрнандес – Виктор Альтамирано, раздельное решение (28-29, 30-27, 29-28)

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