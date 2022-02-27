Российский боец UFC в легком весе Ислам Махачев заявил о готовности побить с бывшим двойным чемпионом промоушна Конором Макгрегором.

«Я не помню, когда он последний раз кого-то побеждал. Ему нужно вернуться, выиграть у кого-то. А так... размажу его, если этот бой будет. С ним мне будет еще легче, чем с Бобби Грином», – сказал Махачев.

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