Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил Ислама Махачева с победой над Бобби Грином на турнире UFC Vegas 49.

«Ты проделал большую работу, брат, и заслуженно занимаешь позицию первого претендента на пояс, и являешься, на мой взгляд, лучшим легковесом в мире. Люди могут говорить все что угодно, но в этом спорте я давно и я знаю о чем говорю.

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Твоя работоспособность, дисциплина, трудолюбие и режим скоро дадут свои плоды. Пора возвращать пояс домой. Мои поздравления, брат»,- написал Нурмагомедов в инстаграме.

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