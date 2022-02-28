Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил Ислама Махачева с победой над Бобби Грином на турнире UFC Vegas 49.
«Ты проделал большую работу, брат, и заслуженно занимаешь позицию первого претендента на пояс, и являешься, на мой взгляд, лучшим легковесом в мире. Люди могут говорить все что угодно, но в этом спорте я давно и я знаю о чем говорю.
Твоя работоспособность, дисциплина, трудолюбие и режим скоро дадут свои плоды. Пора возвращать пояс домой. Мои поздравления, брат»,- написал Нурмагомедов в инстаграме.
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Махачев прибил Джорнимена уже в первом раунде. У него уже 10 побед подряд – разбираемся, достаточно ли этого для боя за титул.
Бобби Грин легко отдал бой, но в жизни привык биться до конца. Американец сменил 50 приемных семей, сбежал от педофила и сидел в тюрьме, где унизил сержанта.
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