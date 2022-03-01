Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что рассматривает возможность титульного поединка для российского бойца Ислама Махачева.
«Бой в обсуждении, в обсуждении. До сих пор хочу увидеть его бой с Дариушем. Бенеил – третий номер рейтинга. Невероятно, что он сломал ногу в боевую неделю. Но что тут можно поделать, это спорт. Бой Ислама в обсуждении. Я все еще хочу увидеть его бой», – заявил Уайт.
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«Пора возвращать пояс домой». Ранее к Махачеву обратился экс-чемпион промоушна Хабиб Нурмагомедов.
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Источник: ютьюб-канал The Underground.
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