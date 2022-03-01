Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что рассматривает возможность титульного поединка для российского бойца Ислама Махачева.

«Бой в обсуждении, в обсуждении. До сих пор хочу увидеть его бой с Дариушем. Бенеил – третий номер рейтинга. Невероятно, что он сломал ногу в боевую неделю. Но что тут можно поделать, это спорт. Бой Ислама в обсуждении. Я все еще хочу увидеть его бой», – заявил Уайт.

Ad

Смешанные боевые искусства «Пора возвращать пояс домой». Хабиб обратился к Махачеву ДЕНЬ НАЗАД

Смешанные боевые искусства Махачев: «Размажу Макгрегора. Будет легче, чем с Грином» ВЧЕРА В 08:14