Российский боец UFC Ислам Махачев поднялся на третью строчку рейтинга легкого дивизиона после победы над Бобби Грином.

Махачев сместил на четвертую позицию Бенеила Дариуша, поединок с которым у него не состоялся из-за травмы американца. Также в рейтинге легковесов Арман Царукян поднялся с 13-й на 12-ю строчку благодаря победе над Йоэлем Альваресом.

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Источник: UFC.

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