Российский боец UFC Ислам Махачев поднялся на третью строчку рейтинга легкого дивизиона после победы над Бобби Грином.
Махачев сместил на четвертую позицию Бенеила Дариуша, поединок с которым у него не состоялся из-за травмы американца. Также в рейтинге легковесов Арман Царукян поднялся с 13-й на 12-ю строчку благодаря победе над Йоэлем Альваресом.
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Махачев финишировал Бобби Грина в первом раунде, Царукян Альвареса – во втором. Эти и другие результаты турнира можно посмотреть здесь.
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Бобби Грин быстро проиграл, он жесткий парень. Сменил 50 приемных семей, сбежал от педофила и сидел в тюрьме, где унизил сержанта.
Источник: UFC.
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