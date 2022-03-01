Президент UFC Дэйна Уайт оценил вероятность третьего поединка между Конором Макгрегором и Нейтом Диасом.
«Мы все еще работаем над этим поединком. Пока он не согласован. Я бы не сбрасывал со счетов их трилогию. Послушайте, я буду шокирован, если этот бой не состоится еще раз», – сказал Уайт.
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Ранее Конор не исключил, что подерется с блогером Джейком Полом.
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А Ислам Махачев заявил, что он размажет Макгрегора, если их бой состоится. Преемник Хабиба уверен, что ему будет легче, чем с Бобби Грином.
Источник: TMZ.
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