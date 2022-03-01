Президент UFC Дэйна Уайт оценил вероятность третьего поединка между Конором Макгрегором и Нейтом Диасом.

«Мы все еще работаем над этим поединком. Пока он не согласован. Я бы не сбрасывал со счетов их трилогию. Послушайте, я буду шокирован, если этот бой не состоится еще раз», – сказал Уайт.

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Источник: TMZ.

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