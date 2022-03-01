Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес участвовал в перестрелке в Сан-Хосе, в результате которой один человек получил ранения.

Инцидент произошел на шоссе Монтерей в Сан-Хосе. Одного мужчину отправили в больницу с ранением, не угрожающим жизни. Согласно заявлению полиции, Кейн Веласкес был подозреваемым по этому делу. Его заключили в главную тюрьму округа Санта-Клара без права залога. Бойцу вменяется покушение на убийство.

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Источник: NBC Bay Area, TMZ.

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