Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что он думает о возможных ограничениях для российских бойцов, в частности – Петра Яна, из-за которых им могут запретить въезд в США.

«Именно тогда, когда вам кажется, что мир вот-вот снова станет нормальным, он становится еще более ненормальным. Так что поглядим, как все сложится в дальнейшем. Вы продолжаете задавать мне вопросы плана: «Будет ли Конор Макгрегор драться за титул, когда вернется осенью?». Я не знаю, что произойдет осенью. Когда наступит осень, мы увидим, что происходит. Также все спрашивают, что будет, если Петр Ян не сможет приехать в США? Я понятия не имею, что будет с Россией. Не знаю, что могу вам еще сказать», – заявил Уайт.

Ad

Смешанные боевые искусства Экс-чемпиона UFC обвиняют в покушении на убийство ВЧЕРА В 16:55

Источник: Middle Easy.

Смешанные боевые искусства Босс UFC назвал вероятного следующего соперника Конора ВЧЕРА В 15:43