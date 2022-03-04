6 марта в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 272. В рамках главного боя вечера в октагон T-Mobile Arena выйдут бывшие друзья и нынешние враги, Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль.

Главный поединок

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Ковингтон – Масвидаль

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Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль Фото: Getty Images

UFC 272 – редкий номерной турнир, в котором не случится титульного поединка, потому что схватка Колби и Масвидаля оценивается организацией ничуть не ниже, чем бой чемпионов. Полусредневесы начинали карьеру вместе: они регулярно тренировались и спарринговались, жили в одной квартире были угловыми на боях друг друга. В интернете можно найти кучу роликов дружеских дурачеств Колби и Хорхе, но со временем у бойцов возникли разногласия, они перестали общаться и начали вываливать личные отношения в прессу. Спустя несколько лет их поединок все же состоится, и его ждут даже больше, чем любой титульный поединок в этом дивизионе.

Со-главный поединок

Дос Аньос – Мойкано

Рафаэль Дос Аньос Фото: Getty Images

Изначально бывший чемпион UFC Рафаэль дос Аньос должен был подраться с проспектом из Киргизии Рафаэлем Физиевым, но за неделю до поединка Физиев заразился ковидом. На замену согласился выйти Мойкано, хотя готовность выражал только что побившийся Ислам Махачев. Казалось, РДА и Махачев договорились, но в последний момент что-то не срослось. Теперь нас ждет бразильская разборка, а Махачева, похоже, бой с Дариушем – титульника придется подождать, потому что Ислам разозлил Дэйну Уайта в ситуации с Дос Аньосом.

За кого болеть?

На UFC 272 выступит несколько бойцов из России и стран СНГ. Главный кард откроет молдовский тяжеловес Сергей Спивак, который встретится с бывшей звездой американского футбола Грегом Харди. В последнем поединке Спивак проиграл нокаутом Тому Аспиналлу, но до этого выиграл три раза подряд. Харди уступил уже в двух встречах кряду, и оба раза досрочно.

В прелимах состоится жесткий женский бой между украинкой Мариной Мороз и казахстанкой Марией Агаповой. Мороз наговорила много компрометирующего об Агаповой в интервью, на что Мария ответила вызовом. Украинка не билась уже два года, последние два боя она выиграла решениями. Агапова последний поединок провела в октябре 2021-го и победила удушающим приемом.

Мария Агапова Фото: Getty Images

В ранних прелимах нас ждут два поединка представителей команды Хабиба. Двоюродный брат экс-чемпиона, Умар, подерется с американцем Брайаном Келлехером. Нурмагомедов-джуниор (13-0) проведет второй бой в UFC, в первом он легко удосрочил казахстанца Сергея Морозова. Келлехер бьется в UFC с 2017 года в 12 поединках он потерпел пять поражений. Схватка состоится не в привычной легчайшей весовой категории – американец попросил подняться в полулегкую.

Умар Нурмагомедов и Сергей Морозов Фото: Getty Images

Второй файтер из Team Khabib – Тагир Уланбеков. Боец наилегчайшего дивизиона проведет третий поединок в UFC против ветерана Тима Эллиотта, у которого шесть поражений в последних 10 боях.

Котировки букмекеров

Аналитики уверены в победе Колби Ковингтона. Американец – высококлассный борец, а Масвидаль любит пространство и не может противостоять серьезному давлению. Оба бойца дважды за последние 2,5 года проигрывали чемпиону Камару Усману, но именно Колби давал нигерийцу жесткий отпор. И все же Масвидаль в первом поединке с Усманом доказал, что научился защищаться от борьбы, поэтому в этом поединке вполне резонно поставить на победу Ковингтона решением – раскрученные поединки очень часто проходят скучно и уныло.

Где смотреть

В 2:00 (мск), начиная с ранних прелимов, за поединками можно наблюдать в приложении UFC Fight Pass или канале «Матч Боец». Примерно в 4:00 начнется показ турнира на «Матч ТВ». Главный бой вечера стартует ориентировочно в 8:00.

Полный кард турнира UFC 272

Колби Ковингтон (США) – Хорхе Масвидаль (США)

Рафаэль дос Аньос (Бразилия) – Ренато Мойкано (Бразилия)

Эдсон Барбоза (Бразилия) – Брайс Митчелл (США)

Кевин Холланд (США) – Алекс Оливейра (Бразилия)

Сергей Спивак (Молдавия) – Грег Харди (США)

– Грег Харди (США) Джейлин Тёрнер (США) – Джейми Малларки (Австралия)

Марина Родригес (Бразилия) – Ян Сяонянь (Китай)

Никулае Негумеряну (Румыния) – Кеннеди Нзечукву (Нигерия)

Марина Мороз (Украина) – Мария Агапова (Казахстан)

– Брайан Келлехер (США) – Умар Нурмагомедов (Россия)

Тим Эллиотт (США) – Тагир Уланбеков (Россия )

) Девонте Смит – Людовит Клейн (Словакия)

Михал Олексейчук (Польша) – Дастин Джейкоби (США)

Кто будет следующим соперником Конора. Босс UFC сообщил и это – пока не точно, но очень вероятно.

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