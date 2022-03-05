30-летняя Мороз выступает в UFC уже шесть лет. Украинка провела восемь поединков и выиграла пять из них. Марину не назвать звездой женских ММА – лишь один бой она завершила досрочно. Но девушка нашла способ привлечь аудиторию. Она последовала примеру Пэйдж Ванзант и публикует откровенные фото на именном сайте за 10 долларов в месяц.

Мария Агапова любит заканчивать поединки раньше срока. 24-летняя спортсменка лишь три раза в карьере довела поединок до решения, а в UFC у нее две победы, одно поражение и личный фанат в лице Скриптонита.

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Взаимная неприязнь девушек началась летом прошлого года, когда Мороз вышла в эфир инстаграма и вылила в интернет тонну слухов о спортсменке из Казахстана. Якобы, когда девушки вместе тренировались в зале American Top Team, Мария вела себя неадекватно и преступно. «Очень интересный человек. В ATT она под наркотическим веществом угрожала ребятам, это сняли на камеру. Она преследовала беременную жену одного бойца, тоже угрожала зарезать. В полицию четыре раза вызывали, выбила двери. Это все Мария Агапова, наркоманша с UFC», – с улыбкой рассказывала Мороз.

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Марина Мороз Фото: Getty Images

На следующий день украинка дала интервью «Вестнику ММА», где подробно изложила, что не так с Агаповой. Мороз деконструировала образ врага, как Оксимирон в баттле с Джонибоем. Девушка вспомнила, что бойцы из American Top Team – любители покурить травку, чтобы расслабиться, вот только Агапова «любит посерьезнее», чего даже не скрывает. После одного из рассказов Марии о веселых кутежах Мороз усомнилась в правильности ее действий, на что Агапова якобы пообещала «переломать все и нанести травмы».

Мороз утверждает, что в зал Агапова заявлялась с расширенными зрачками: «Когда тренер ставил меня с ней в спарринг, я говорила, что не могу с ней работать – она невменяемая». По словам украинки, одноклубники давали Агаповой деньги на еду, а та тратила все на наркотики и якобы перепробовала все.

Как считает Марина, бойцы, которые раньше помогали Агаповой, стали ее игнорировать, что сильно разозлило девушку. Она угрожала одному из спортсменов и его беременной жене. «Писала сообщения, что зарежет. Потом в ATT на какого-то парня накинулась. На видео это сняли, и хозяева зала ее выгнали. Все собрались и сказали, чтобы она забрала вещи и ушла», – заявила Мороз.

Мария Агапова Фото: Getty Images

Девушки живут в одном районе Майами прямо через дорогу – украинка часто видела бывшую одноклубницу, которая разбила две машины и четыре раза в месяц имеет дело с копами. «Стоит Маша, я иду в бассейн, и полиция – в наручниках Машу в машину», – делилась впечатлениями Мороз. Бойцы виделись и в местном спортзале, куда рано утром Мороз пришла сгонять вес. «В пять утра пошла бегать – сидит там Маша в неадекватном состоянии. Кидает гантели, психует, может бить в стену кулаками, сесть плакать. Мне ее жалко, потому что уже затянуло в этот образ жизни», – рассуждала украинская спортсменка.

Мороз не сомневалась, что поражение Агаповой от Шаны Добсон – последствия загулов, а в первом поединке ее соперница, Ханна Сиферс, проиграла, потому что вышла на коротком уведомлении и дралась в непривычной весовой категории. Марина призналась, что перед боем с Добсон сделала ставку на поражение Агаповой и хорошо заработала. Кэф на победу американки был 12,5, а ее внезапный триумф вошел в топ-5 апсетов 2020 года по версии ММА Awards.

Мария Агапова – Шана Добсон Фото: Getty Images

У Агаповой своя версия всех событий, изложенных Мороз. По словам Марии, ее выгнали из American Top Team после конфликта с другом, который что-то наговорил о девушке владельцу зала Дэну Ламберту, после чего ей сказали, что в зал можно больше не приходить. О чем именно бывший друг Агаповой настучал руководству, Мария говорить не захотела.

Отрицает Агапова и употребление наркотиков, и нападение на одноклубника, и все остальные обвинения. «Это явно была провокация, она хотела меня вывести на эмоции. До подписания в UFC мы еще как-то дружили, а потом она мне начала откровенно подлянничать, и я с ней завязала общаться. Поэтому все, что вы слышали в этом интервью, – это сплетни годовой давности, к тому же еще и бредовые», – уверяла первая девушка-боец UFC из Казахстана.

Агапова не захотела отвечать Мороз тем же способом. «Не хочу сплетничать про нее. Как видите, человек она не очень хороший. Кто будет так делать? Ну, не нравлюсь я тебе, личная неприязнь – не общайся или вызови на бой. Зачем 20 минут грязью поливать?» – не понимает Мария.

Мария Агапова Фото: Getty Images

Когда вышло интервью Мороз, у Агаповой уже был назначен поединок против Сабины Мазо, но Мария уже знала, кто станет ее следующей соперницей: «Конечно, есть желание ее вызвать! Но мне сначала надо этот бой выиграть». В октябре казахстанская спортсменка задушила Мазо и вызвала Мороз в октагоне, а на пресс-конференции после схватки жестко прошлась по будущей сопернице.

«Она просто завидует, к тому же очень хитрая. Она пыталась разрушить мою карьеру. Я потеряла спонсоров и попала в неприятную ситуацию из-за ее интервью и теперь надеюсь наказать эту суку за попытку саботажа моей карьеры. Я хочу размазать ее. Мы раньше тренировались вместе, и после того, как я ушла, она начала лгать и поливать меня грязью. Ушла я из зала не из-за того, что была наркоманкой и угрожала кому-то ножом, а потому, что поссорилась с одним парнем. Она лгунья, к тому же кинула моего менеджера Алекса Дэвиса на деньги, ******* [обманула] его. Она отвратительный человек, и я с удовольствием надрала бы ей зад», – выдала Агапова, которая ранее старалась сохранять хладнокровие.

Мороз коротко ответила в инстаграме: «Не беспокойся, и до тебя очередь дойдет». Но долго ждать не пришлось – поединок анонсировали через два месяца. Агаповой не перед кем было стоять в очереди: Мороз не билась два года, а последние четыре попытки организовать бой завершились снятием Марины.

Марина Мороз Фото: Getty Images

Казахстанская спортсменка – серьезный фаворит, правда, это не смущает Мороз, которая не верит в выносливость соперницы. Сама Агапова осознает, что ее борьба уступает скиллам Марины, а значит, будет непросто. Мария Агапова и Марина Мороз – малоизвестные девушки-бойцы, которые даже не входят в топ-15 наилегчайшего дивизиона, а схватка пройдет в прелимах, но Ковингтону и Масвидалю придется сильно постараться, чтобы затмить это принципиальное рубилово.

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