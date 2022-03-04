МакГрегор продолжает восстанавливаться после перелома ноги и намерен вернуться в UFC этим летом – и нацелился на Ислама Махачева. Он пообещал положить конец шумихе вокруг восходящей звезды UFC. Махачев продлил свою беспроигрышную серию в UFC до 10 боев, остановив Бобби Грина в первом раунде 27 февраля.

Конор специально исковеркал фамилию Махачева, обращаясь к нему в твиттере.

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«Я буду драться с этим дерьмовым Макчавичем, не парьтесь. Это просто жалко. Смотри, когда я вернусь. Таким же, как и раньше. Любой. Любой вес. Где угодно. Игра, полная дерьмовых пятен», – написал он.

Ранее Махачев высказывался о возможном поединке с Макгрегором и пообещал разнести его.

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