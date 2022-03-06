Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов включен в Зал славы промоушна. Об этом сообщили во время трансляции турнира UFC 272.

«Орел приземлился в Зале славы UFC. Поздравляем Хабиба с тем, что он стал первым бойцом, пополнившим Зал славы в 2022 году», – гласит сообщение в инстаграме.

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Хабиб провел 29 поединков в карьере и во всех победил. В UFC его рекорд – 13-0. Но все же у Нурмагомедова были поражения, которые не вошли в официальную статистику

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