Турнир UFC 272 завершился поединком Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля. Бывшие друзья наконец решили все противоречия в клетке.

Ковингтон все пять раундов вязал соперника в борьбе, иногда бойцы возвращались в стойку – там шансы находил Масвидаль, который иногда доносил удары в челюсть. Хорхе активно защищался от переводов, но иногда Колби удавалось выходить на удушающий. Правда, там у американца не было шансов против бойца, который не проигрывал сдачей с 2009 года. Судьи отдали победу Ковингтону единогласно – Колби забрал все раунды, и только один арбитр отдал Масвидалю вторую пятиминутку.

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Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль Фото: Getty Images

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В со-главном поединке бразилец Рафаэль дос Аньос единогласным решением судей одолел соотечественника Ренато Мойкано. Поединок проходил в промежуточном весе (72,5 кг). Дос Аньос имел серьезное преимущество – судьи отдали ему все раунды, кроме последнего, где два арбитра из трех выбрали Мойкано. РДА провел первый поединок с ноября 2020-го и победил второй раз подряд – ранее он одолел Пола Фелдера раздельным решением. Мойкано прервал серию из двух побед кряду над Джеем Хербертом и Александром Эрнандесом.

Рафаэль дос Аньос и Ренато Мойкано Фото: Getty Images

Главный кард открывал поединок бойца из Молдавии Сергея Спивака и американца Грега Харди. Спивак вышел на бой после поражения от Тома Аспиналла, а Харди шел на серии из двух неудач. Сергей без проблем разобрался с Харди – после нескольких тейкдаунов молдавский боец сел в фул-маунт и забил соперника сверху.

Сергей Спивак и Грег Харди Фото: Getty Images

Личный конфликт Марины Мороз и Марии Агаповой завершился неожиданно. Агапова шла фаворитом поединка, но полностью отдала инициативу Мороз, которая затаскала соперницу в партере и финишировала во втором раунде.

В прелимах состоялся поединок двоюродного брата Хабиба, Умара Нурмагомедова. Боец, который обычно выступает в легчайшем весе, в этот раз бился в полулегком с Брайаном Келлехером и разобрался с американцем уже в первом раунде, задушив его ручным треугольником.

Умар Нурмагомедов и Брайан Келлехер Фото: Getty Images

А другой боец команды Хабиба, Тагир Уланбеков, встретился в наилегчайшем весе с ветераном Тимом Эллиоттом и неожиданно проиграл. Уланбеков уступил единогласным решением судей, которые отдали Эллиотту два раунда из трех.

Все результаты UFC 272

Колби Ковингтон – Хорхе Масвидаль, единогласное решение (50-45, 50-45, 49-46)

– Хорхе Масвидаль, единогласное решение (50-45, 50-45, 49-46) Рафаэль Дос Аньос – Ренато Мойкано, единогласное решение (49-45, 49-44, 50-44)

– Ренато Мойкано, единогласное решение (49-45, 49-44, 50-44) Брайс Митчелл – Эдсон Барбоза, единогласное решение (30-25, 30-26, 30-27)

– Эдсон Барбоза, единогласное решение (30-25, 30-26, 30-27) Кевин Холланд – Алекс Оливейра, технический нокаут (2-й раунд, 0:38)

– Алекс Оливейра, технический нокаут (2-й раунд, 0:38) Сергей Спивак – Грег Харди, технический нокаут (2-й раунд, 2:16)

– Грег Харди, технический нокаут (2-й раунд, 2:16) Джалин Тернер – Джейми Малларки, технический нокаут (2-й раунд, 0:46)

– Джейми Малларки, технический нокаут (2-й раунд, 0:46) Марина Родригес – Ян Сяонань, раздельное решение (29-28, 28-29, 29-28)

– Ян Сяонань, раздельное решение (29-28, 28-29, 29-28) Николае Негумеряну – Кеннеди Нзечукву, раздельное решение (29-27, 27-29, 29-27)

– Кеннеди Нзечукву, раздельное решение (29-27, 27-29, 29-27) Марина Мороз – Мария Агапова, удушающий прием (2-й раунд, 3:27)

– Мария Агапова, удушающий прием (2-й раунд, 3:27) Умар Нурмагомедов – Брайан Келлехер, удушающий прием (1-й раунд, 3:15)

– Брайан Келлехер, удушающий прием (1-й раунд, 3:15) Тим Эллиот – Тагир Уланбеков, единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28)

– Тагир Уланбеков, единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28) Людовит Кляйн – Девонте Смит, раздельное решение (29-28, 28-29, 29-28)

– Девонте Смит, раздельное решение (29-28, 28-29, 29-28) Дастин Джейкоби – Михал Олексейчук, единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28)

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