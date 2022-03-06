Турнир UFC 272 завершился поединком Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля. Бывшие друзья наконец решили все противоречия в клетке.
Ковингтон все пять раундов вязал соперника в борьбе, иногда бойцы возвращались в стойку – там шансы находил Масвидаль, который иногда доносил удары в челюсть. Хорхе активно защищался от переводов, но иногда Колби удавалось выходить на удушающий. Правда, там у американца не было шансов против бойца, который не проигрывал сдачей с 2009 года. Судьи отдали победу Ковингтону единогласно – Колби забрал все раунды, и только один арбитр отдал Масвидалю вторую пятиминутку.
Ad
Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль
Фото: Getty Images
Смешанные боевые искусства
Хабиба 1-м из российских бойцов включили в Зал славы UFC
В со-главном поединке бразилец Рафаэль дос Аньос единогласным решением судей одолел соотечественника Ренато Мойкано. Поединок проходил в промежуточном весе (72,5 кг). Дос Аньос имел серьезное преимущество – судьи отдали ему все раунды, кроме последнего, где два арбитра из трех выбрали Мойкано. РДА провел первый поединок с ноября 2020-го и победил второй раз подряд – ранее он одолел Пола Фелдера раздельным решением. Мойкано прервал серию из двух побед кряду над Джеем Хербертом и Александром Эрнандесом.
Рафаэль дос Аньос и Ренато Мойкано
Фото: Getty Images
Главный кард открывал поединок бойца из Молдавии Сергея Спивака и американца Грега Харди. Спивак вышел на бой после поражения от Тома Аспиналла, а Харди шел на серии из двух неудач. Сергей без проблем разобрался с Харди – после нескольких тейкдаунов молдавский боец сел в фул-маунт и забил соперника сверху.
Сергей Спивак и Грег Харди
Фото: Getty Images
Личный конфликт Марины Мороз и Марии Агаповой завершился неожиданно. Агапова шла фаворитом поединка, но полностью отдала инициативу Мороз, которая затаскала соперницу в партере и финишировала во втором раунде.
В прелимах состоялся поединок двоюродного брата Хабиба, Умара Нурмагомедова. Боец, который обычно выступает в легчайшем весе, в этот раз бился в полулегком с Брайаном Келлехером и разобрался с американцем уже в первом раунде, задушив его ручным треугольником.
Умар Нурмагомедов и Брайан Келлехер
Фото: Getty Images
А другой боец команды Хабиба, Тагир Уланбеков, встретился в наилегчайшем весе с ветераном Тимом Эллиоттом и неожиданно проиграл. Уланбеков уступил единогласным решением судей, которые отдали Эллиотту два раунда из трех.
Все результаты UFC 272
- Колби Ковингтон – Хорхе Масвидаль, единогласное решение (50-45, 50-45, 49-46)
- Рафаэль Дос Аньос – Ренато Мойкано, единогласное решение (49-45, 49-44, 50-44)
- Брайс Митчелл – Эдсон Барбоза, единогласное решение (30-25, 30-26, 30-27)
- Кевин Холланд – Алекс Оливейра, технический нокаут (2-й раунд, 0:38)
- Сергей Спивак – Грег Харди, технический нокаут (2-й раунд, 2:16)
- Джалин Тернер – Джейми Малларки, технический нокаут (2-й раунд, 0:46)
- Марина Родригес – Ян Сяонань, раздельное решение (29-28, 28-29, 29-28)
- Николае Негумеряну – Кеннеди Нзечукву, раздельное решение (29-27, 27-29, 29-27)
- Марина Мороз – Мария Агапова, удушающий прием (2-й раунд, 3:27)
- Умар Нурмагомедов – Брайан Келлехер, удушающий прием (1-й раунд, 3:15)
- Тим Эллиот – Тагир Уланбеков, единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28)
- Людовит Кляйн – Девонте Смит, раздельное решение (29-28, 28-29, 29-28)
- Дастин Джейкоби – Михал Олексейчук, единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28)
Мороз и Агапова провели бой из-за ссоры. Одна спортсменка обвинила другую в наркомании и угрозах.
Конор Макгрегор наехал на Ислама Махачева и намеренно исковеркал его фамилию.
Смешанные боевые искусства
Обвинения в наркомании и криминале. Вражда Мороз и Агаповой в UFC
Смешанные боевые искусства
«Игра, полная дерьмовых пятен». Конор наехал на Махачева
Реклама
Ad
Реклама
Ad