Рэпер Дрейк лишился крупной суммы денег из-за ставки на поединок Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля на турнире UFC 272.

Музыкант зарядил 7 биткоинов (248 тысяч евро) на победу Масвидаля. В случае выигрыша Дрейк забрал бы 26,25 биткоина или 993 тысячи евро, но Хорхе проиграл. Видео со ставкой рэпер опубликовал в сторис инстаграма и отметил бойца.

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