Суд отказал в освобождении под залог арестованному по подозрению в покушении на убийство экс-чемпиону UFC в тяжелом весе американцу Кейну Веласкесу. Судья Шелина Браун сочла предполагаемые действия спортсмена безрассудными, что делает риск в случае его освобождения из-под стражи слишком высоким. Следующее судебное заседание состоится 12 апреля.

Напомним, что 39-летний боец был задержан 28 февраля после перестрелки. Он преследовал автомобиль 43-летнего Гарри Гуларте, обвиняемого в растлении родственника Веласкеса, протаранил машину и несколько раз выстрелил, ранив отчима Гуларте.

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Полицейское управление американского Сан-Хосе США предъявило Веласкесу обвинение в покушении на убийство и поместило его в главную тюрьму округа Санта-Клара (штат Калифорния).

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Источник: MMA Junkie.

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