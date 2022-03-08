Российский боец UFC Ислам Махачев не верит, что 33-летний Конор Макгрегор, который в настоящее время восстанавливается после перелома ноги, снова сумеет стать чемпионом. Ранее Конор неоднократно вызывал на бой действующего победителя UFC бразильца Чарльза Оливейру и делал другие громкие заявления.

«Мне кажется, эти слухи запускаются для фанатов, чтобы подкинуть им что-то интересное. Макгрегору будет трудно сделать вес, потому что он весь день пьян. Многие бойцы разобьют его. Он собирается драться с Нейтом Диасом или с какими-нибудь стариками, чтобы подзаработать немного денег. Он никогда больше не станет чемпионом», – заявил Махачев.

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Источник: ESPN.

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