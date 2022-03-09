Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор рассказал, что недавно возобновил тренировки после травмы ноги. Он не дрался с июля 2021 года, когда получил перелом в поединке с Дастином Порье.

«Третий день бокс без проблем! Вскоре эта травма станет далеким воспоминанием в моем путешествии по боевым искусствам. Ни у кого нет дороги без ухабов, но победа зависит от позитивного настроя, целеустремленности и упорного труда. Я вернулся и становлюсь только лучше», – написал боец в инстаграме.

Ad

Смешанные боевые искусства Махачев: «Конор никогда больше не станет чемпионом UFC» ДЕНЬ НАЗАД

Смешанные боевые искусства Обвиняемый в покушении на убийство экс-боец UFC не выйдет под залог ВЧЕРА В 05:43