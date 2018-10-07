Фергюсон техничнее Хабиба и жестче Макгрегора. Он бы нокаутировал обоих, но травмы

Когда фанаты горланят о бое века между Нурмагомедовым и Макгрегором, в мире грустит один Тони Фергюсон. У него четырежды срывался выход в октагон против Хабиба, при этом два из них – за титул. Сначала Орел отодвинул бой за пояс временного чемпиона, потому что переел тирамису за неделю до драки и загремел в больницу после итоговой сгонки, а потом Тони пропустил драку за бесспорное чемпионство, когда развернулся поздороваться с приятелем и порвал связки.

Фергюсон – один из лучших бойцов UFC и давно заслужил как минимум попытку побороться за титул в легком весе, но в клетку его занесло случайно. Мальчик с шотландской фамилией от отчима и мексиканской кровью от мамы усердно играл в американский футбол в детской команде Мичигана на позиции защитника и занимался боевыми искусствами для укрепления мышц.

Он серьезно рассматривал игру со шлемом, бутсами и свободной джерси как потенциальный заработок, но променял тачдауны и потных мужиков на красивых девчонок. Тони подсел на университетские тусовки и занял сторону наблюдателя. После школы он вернулся в Калифорнию и устроился барменом в клуб, где отработал полгода. Фергюсон вспоминал об этом с удовольствием: «Больше всего мне запомнилось время за барной стойкой в Калифорнии. Работа барменом – сплошной кайф. Мне нравилось наливать людям, быть там, где много людей и много веселья».

Тони ФергюсонGetty Images

Через полгода поздно ночью незнакомец сидел у Тони в клубе и предложил тому набрать форму к национальным соревнованиям по борьбе. Несмотря на странное предложение от анонима, Фергюсон поверил и пришел в указанное место, но после первого тренинга блевал от изнеможения. Спустя пару занятий он вкатился в режим и больше не возвращался за барную стойку. Вряд ли он пожалел об уходе, потому что благодаря подготовке он клал на лопатки всех в штате, а через три года переметнулся в ММА.

В 2011 году Эль Кукуй – мексиканский аналог Бабайки и прозвище Фергюсона – подписал контракт с UFC и стал хедлайнером реалити-шоу TUF, где попал в команду Брока Леснара. На передаче Тони вел себя как психопат, разводил соперников на драки и с легкостью поддавался на провокации.

Под наэлектризованную хлеборезку Фергюсона попал партнер по команде Чарли Рэйдер, когда в шутку вылил ему немного воды на голову. Бойцов разняли, но Тони без перерыва плевал Рэйдеру в лицо вопросом «Где твой ребенок?» и повторял: «Ударь меня, как своего ребенка». Чарли тогда лишился опеки над сыном и за каждую встречу с ним выкладывал больше 3 тысяч долларов, но за провокацию в лицо Фергюсону так дать и не удалось: в октагоне не встретились, а в мирное время разняли.

Эль Кукуй не извинился перед Рэйдером и настроил всех участников шоу против себя, но все равно нокаутировал в финале Рэмси Ниджема и получил от UFC контракт на более выгодных условиях и участие в турнире.

С тех пор Тони проиграл лишь раз: Майкл Джонсон затаскал Фергюсона по клетке и выиграл по единогласному решению судей – 13:3. В третьем раунде Тони сломал руку и не бился в UFC полгода, но после возвращения Эль Кукуй не видел поражений больше пяти лет и семь из десяти боев окончил нокаутом и шестью удушающими, хотя регулярно отдавал первые раунды соперникам.

Фергюсон – универсал. Он хорош и в стойке, и в грэпплинге. В отличие от Хабиба, Тони проиграл Джонсону, но расправился с Трухильо, Дос Сантосом и Барбозой удушающими, тогда как Орел побеждал благодаря единогласному решению судей, несмотря на самый прокачанный навык борьбы в легком весе.

Эль Кукуй использует необычную технику для уклонения от захватов и проведения тейкдаунов. Он в акробатических роллах мечется вокруг соперника, чтобы занять более удобную позицию, либо совершает гимнастический прыжок от приема оппонента. Фергюсон пользовался манерой и на TUF, и один из таких перекатов привел к нокауту апкиком – ударом пяткой в челюсть.

Удушающий прием от Тони Фергюсона на Абеле ТрухильоGetty Images

Еще Тони владеет техниками сложных удушающих и болевых финтов: излюбленный «Иманари Ролл», «Фон Флю» и «Д'Арсе». Последний прием за всю историю UFC использовался 20 раз – три из них на счету Фергюсона.

В стойке Тони тоже разнообразен. В один из боев он в прямом смысле слова гонял Кацунори Кикуто по октагону и в итоге положил его нокаутом. Фергюсон выработал особые удары локтями: он специально разминает их перед боем и много времени уделяет этим панчам на тренировках. С Джошем Томсоном Эль Кукуй устроил кровавое месиво локтями, поэтому в конце боя у соперника лицо покрылось гематомами, а шорты Тони обрели розовый оттенок.

Тони ФергюсонGetty Images

В бое с Кевином Ли Фергюсон снова провалил первый раунд, но засыпал соперника панчами в двух следующих и провел удушающий треугольник. Тони взял временный чемпионский пояс и ждал схватки с Хабибом, но вмешалась травма. 6 октября, в один день с боем между Нурмагомедовым и Макгрегором, Эль Кукуй вновь вернется в клетку и подерется с Энтони Петтисом.

Тони наконец-то достался неплохой соперник, но это точно не то, на что он рассчитывает.

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