Отец Хабиба Нурмагомедова: «Следующая цель после Конора Макгрегора – Жорж Сент-Пьер. Это мечта»

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, рассказал о планах сына после боя против ирландца Конора Макрегора.

«Смотрим ли мы дальше боя с Макгрегором? Да. Есть Тони Фергюсон, Жорж Сент-Пьер. Это очень серьезные ребята, которых я хотел бы обыграть. Мечта – это встреча с Сент-Пьером. Это реально. Сент-Пьер делает вес. Да и мы готовы подняться», – заявил Нурмагомедов в интервью на Youtube-канале журналиста Алексея Сафонова.

Хабиб проведет защиту титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе 6 октября в Лас-Вегасе боем против Макгрегора.

Последний бой Макгрегора по правилам ММА датирован 12 ноября 2016 года.

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