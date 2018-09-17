Instagram

Отец Хабиба Нурмагомедова: «Следующая цель после Конора Макгрегора – Жорж Сент-Пьер. Это мечта»

Отец Хабиба: «Следующая цель после Макгрегора – Сент-Пьер. Это мечта»
Eurosport

16 мин. назад

Конор, ты слышал?

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, рассказал о планах сына после боя против ирландца Конора Макрегора.

«Смотрим ли мы дальше боя с Макгрегором? Да. Есть Тони Фергюсон, Жорж Сент-Пьер. Это очень серьезные ребята, которых я хотел бы обыграть. Мечта – это встреча с Сент-Пьером. Это реально. Сент-Пьер делает вес. Да и мы готовы подняться», – заявил Нурмагомедов в интервью на Youtube-канале журналиста Алексея Сафонова.

  • Хабиб проведет защиту титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе 6 октября в Лас-Вегасе боем против Макгрегора.
  • Последний бой Макгрегора по правилам ММА датирован 12 ноября 2016 года.

Фейсбук для тех, кто узнает новости первым

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Чикаго» истребил «львов», вратарь «Орландо» сотворил дикий привоз

02:47
Популярные видео
Уэйн Руни – зверюга! Опять забил, опять красиво
7 296 просмотров13 ч
Ключевые моменты 21-го этапа, в котором наконец определился победитель «Вуэльты»
 610 просмотров15 ч
А еще вам может понравиться