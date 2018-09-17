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Боец UFC: «Конор – обдолбанный коксом маленький лепрекон. Он спит с проститутками и теряет форму»
Почему Макгрегор не занимается промоушеном боя? Есть ответ.
Боец UFC Колби Ковингтон выдвинул предположение, почему ирландец Конор Макгрегор не раскручивает бой против представителя России Хабиба Нурмагомедова.
«Я прекрасно осознаю, что происходит. Конор постоянно находится в Ирландии, а летать в США для раскрутки боя – это тяжеловато. Это выбивает тебя из тренировочного графика. Довольно тяжело ездить туда-сюда, когда сгоняешь вес. Нужно оставаться сосредоточенным, чтобы подойти к бою в пиковой форме.
Но дело в том, что с годами Конор подрастерял форму. Он понемногу употребляет кокаин, часто проводит время с проститутками. Он – обдолбанный коксом маленький лепрекон, который потихоньку теряет форму. Так что я понимаю, почему он не занимается раскруткой боя», – приводит слова Ковингтона BJPenn.com.
- Бой между Хабибом и Конором пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.
- Последний раз Конор дрался по правилам ММА в 2016 году.
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