Боец UFC: «Конор – обдолбанный коксом маленький лепрекон. Он спит с проститутками и теряет форму»

Боец UFC Колби Ковингтон выдвинул предположение, почему ирландец Конор Макгрегор не раскручивает бой против представителя России Хабиба Нурмагомедова.

«Я прекрасно осознаю, что происходит. Конор постоянно находится в Ирландии, а летать в США для раскрутки боя – это тяжеловато. Это выбивает тебя из тренировочного графика. Довольно тяжело ездить туда-сюда, когда сгоняешь вес. Нужно оставаться сосредоточенным, чтобы подойти к бою в пиковой форме.

Но дело в том, что с годами Конор подрастерял форму. Он понемногу употребляет кокаин, часто проводит время с проститутками. Он – обдолбанный коксом маленький лепрекон, который потихоньку теряет форму. Так что я понимаю, почему он не занимается раскруткой боя», – приводит слова Ковингтона BJPenn.com.

Бой между Хабибом и Конором пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.

Последний раз Конор дрался по правилам ММА в 2016 году.

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