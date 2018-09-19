Хабиб Нурмагомедов удалил из инстаграма пост к Тимати и Егору Криду про тварей, чертей и петушар

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов снес из инстаграма эпичный пост, в котором отвечает на критику основателя лейбла Black Star Тимати.

«Каждая тварь ответит за свои слова. Просто мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю. Но говорить мне, что я не имею права на свое мнение – это смешно. Какие-то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет, для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь и кого прислушиваюсь.

Вы можете проводить свои ******** [чертовы] концерты хоть каждый день, но мой принцип и то, что я думаю, я всегда буду говорить. Отдельно хочу обратиться к Мужчинам Дагестана: многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей Республики в ответе мы и только мы, а не всякие петушары, которые чего-то хотят», – писал Хабиб ранее.

Аварский спортсмен в сторис обрадовался отмене концерта Егора Крида в Махачкале. Сам артист, а также Тимати обратились к нему с критикой. Нурмагомедов закрывал комментарии к тому посту после реакции музыкантов.

Бой Хабиба и Конора Макгрегора за звание чемпиона UFC в легком весе пройдет в Лас-Вегасе 6 октября. Это бой века.

Хабиб уже проиграл Конору. Он зря полез на Тимати и Крида

Хабиб прав в конфликте с Тимати. Он рубит правду в мире фальши

Все-все-все главные истории в вашем телеграме