«Мой пост инстаграм удалил». Хабиб Нурмагомедов не сам снес фото с критикой Тимати

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что не трогал пост с критикой основателя лейбла Black Star Тимати.

«Мой пост инстаграм удалил. Для информации», – написал Хабиб в сторис.

«Мы удалили вашу публикацию за враждебные высказывания или символы, так как это противоречит нашему Community Guidelines. Мы хотим, чтобы в Instagram все чувствовали себя безопасно, поэтому просим относиться к другим людям из сообщества с уважением», – говорится в заявлении администрации соцсети.

Аварский спортсмен в сторис обрадовался отмене концерта Егора Крида в Махачкале. Сам артист, а также Тимати обратились к нему с критикой. Нурмагомедов закрывал комментарии к тому посту после реакции музыкантов.

Бой Хабиба и Конора Макгрегора за звание чемпиона UFC в легком весе пройдет в Лас-Вегасе 6 октября.

Хабиб удалил из инстаграма пост к Тимати и Криду про тварей, чертей и петушар

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