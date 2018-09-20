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«USADA – полная фигня. Слишком много политики». Хабиб раскритиковал решение по делу Джонса

«USADA – полная фигня. Слишком много политики». Хабиб раскритиковал решение по делу Джонса
Eurosport

2 ч. назад

Нурмагомедов удивлен.

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал решение USADA дисквалифицировать бойца Джона Джонса на 15 месяцев за повторное нарушение антидопинговых правил.

«Теперь я понял, что USADA – полная фигня. Слишком много политики», – написал Нурмагомедов твиттере.

Начало отстранения считается с боя Джона против Даниэля Кормье в июле 2017 года. Джонс может вернуться в UFC в ноябре. Изначально ему грозила четырехлетняя дисквалификация.

  • Джонс выиграл в ММА 22 боя при одном поражении, еще одна схватка была признана несостоявшейся.
  • С 2011 по 2015 годы американец владел титулом UFC в полутяжелом весе.
  • Бой Нурмагомедова и Конора Макгрегора за звание чемпиона UFC в легком весе пройдет в Лас-Вегасе 6 октября.

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