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«USADA – полная фигня. Слишком много политики». Хабиб раскритиковал решение по делу Джонса
Нурмагомедов удивлен.
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал решение USADA дисквалифицировать бойца Джона Джонса на 15 месяцев за повторное нарушение антидопинговых правил.
«Теперь я понял, что USADA – полная фигня. Слишком много политики», – написал Нурмагомедов твиттере.
Начало отстранения считается с боя Джона против Даниэля Кормье в июле 2017 года. Джонс может вернуться в UFC в ноябре. Изначально ему грозила четырехлетняя дисквалификация.
- Джонс выиграл в ММА 22 боя при одном поражении, еще одна схватка была признана несостоявшейся.
- С 2011 по 2015 годы американец владел титулом UFC в полутяжелом весе.
- Бой Нурмагомедова и Конора Макгрегора за звание чемпиона UFC в легком весе пройдет в Лас-Вегасе 6 октября.
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