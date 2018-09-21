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Конор Макгрегор: «Отец Хабиба Нурмагомедова – дрожащий трус, потому что постит фото с Кадыровым»

Макгрегор: «Отец Хабиба – дрожащий трус, потому что постит фото с Кадыровым»
Eurosport

20 мин. назад

Отличный разогрев перед главным боем года.

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор публично раскритиковал Хабиба Нурмагомедова и его отца и тренера Абдулманапа за отношение к президенту Чеченской республики Рамзану Кадырову.

«Чеченцы знают, о чем я говорю, когда называю этого человека трусом. И когда я называю его отца дрожащим трусом. Он с Кадыровым был вместе в мечети и постил фотографии с Рамзаном в инстаграм. Кадыров – чеченский диктатор, безумец, не поймите неправильно. А отец Хабиба, ******* [человек, облизывающий задницы], постит фото Кадырова в мечети с подписью «Вместе мы сила».

А это такое лживое уважение и страх. Чеченцы знают, что если бы они поменялись ролями и была возможность ударить в спину, отец Хабиба сделал бы в один момент. И он ничего не сделал. Поэтому он дрожащий трус, потому что показывает лживое уважение из страха. Вот почему я называю его отца дрожащим трусом», – заявил Макгрегор.

«Не знаю, чему его учил отец, но мой говорил мне: никогда не сдавайся и всегда проявляй уважение. Вот чему учил меня папа. И я никогда не сдаюсь и всегда отношусь ко всем с уважением. Не знаю ничего о его отце, не хочу говорить всякое дерьмо о нем. Проучу Конора в клетке», – ответил Хабиб Нурмагомедов.

  • Бой Хабиба против Макгрегора пройдет в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.
  • Они выйдут в клетку и поборются за звание чемпиона UFC в легком весе.

Отец Нурмагомедова – о высказываниях Макгрегора: «Хабиб заставит его ответить за каждое слово»

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