«Ты не уважаешь своего президента Путина?» Конор с Хабибом метали искры на пресс-конференции

О финале ЧМ-2018

«Это был отличный матч. Как я себя чувствовал? Ничего не чувствовал. Потому что никогда не хотел сфотографировать с кем бы то ни было. И неважно, президент ли это или кто-то еще», – сказал Хабиб.

«Ты не уважаешь своего президента Владимира Путина?» – завелся Конор.

«Нет, нет, я не хочу ни с кем фотографироваться. Что такого? Это просто картинка», – спокойно ответил Нурмагомедов.

Об инциденте с автобусом

Конор: «Хочу поблагодарить всевышнего Иисуса Христа, что у этого человека не хватило яиц ступить шагу из своего автобуса. Потому что поверьте мне – или дверь не открылась – потому что если бы открылась, я бы здесь не сидел. Он бы лежал в гробу, а я – за решеткой».

Угрозы

Хабиб Нурмагомедов, Дэйна Уайт, Конор МакгрегорGetty Images

Конор: «Я здесь, мелкий придурок. Здесь, прямо перед тобой. Сделай что-нибудь с этим, мелкий придурок. Ты ничего не сделаешь. Твое лицо будет бороться с моим кулаком. Ты фальшивая лживая крыса. Я настоящий. На моей груди горилла, и я горжусь этим, приятель. Никогда не вру ни о чем».

О поединке

Конор: «Этот придурок говорит, что это будет долгий бой. Я готов! Ты за милую душу проходишь в ноги – вот твой стиль. Ты говоришь: «Петух то, петух се», но все равно дерешься как маленькая гребаная крыса. Я собираюсь наслаждаться каждой секундой боя. Надеюсь, что это будет долгий поединок. Но верю, что хватит одного раунда для победы. У Хабиба стеклянная челюсть. Все мои чеченские друзья говорят, что у них в Дагестане петушиные челюсти».

«Собираюсь снова вывести его в бокс. Его нельзя победить в борьбе. Хочу избить его. Ты пришел за деньгами, я – за наследием», – ответил Хабиб.

О возвращении в ММА

Конор МакгрегорGetty Images

Конор: «Я вернулся за этим наслаждением – прийти и заткнуть этого человека – маленькую крысу, мелкого хорька. Человек, который подтянулся по росту, но сам по себе, и когда сталкивается с чем-то, съеживается. И вот что мы видим с этим маленьким сосунком в автобусе».

О спонсорах Хабиба

Конор: «В этой его глухомани [есть] человек, который замешан в чем-то таком, человек, который сейчас в тюрьме [речь о бизнесмене Зиявудине Магомедове, в 2017-м Forbes оценивал его состояние в 1,4 млрд долларов]. Владимир Путин посадил его за растрату 130 миллионов евро русских людей. Он начинал инвестировать в Нурмагомедова, начал наращивать эту мощь, начал прокачивать эту фальшивую мощь, и Хабиб думает, что он мощный, крепкий парень. А потом этот придурок ударил фаната, сел за решетку и не оставил ему ни монеты. Теперь я здесь, чтобы вогнать гвоздь в его гроб».

Макгрегор: «Отец Хабиба – дрожащий трус, потому что постит фото с Кадыровым»

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