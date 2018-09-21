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Конор Макгрегор подписал новый контракт с UFC на 6 боев

Макгрегор подписал новый контракт с UFC на 6 боев
Eurosport

1 час назад

Придется терпеть ирландца еще несколько лет.

Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор подписал новое соглашение с организацией. Теперь британец проведет по контракту еще шесть боев, включая ближайший поединок с Хабибом Нурмагомедовым.

Уайт в интервью ESPN не назвал условия соглашения, но уточнил, что Макгрегор получит самый большой гонорар в истории смешанных единоборств, особенно учитывая интерес к нему покупателей трансляций pay-per-view.

Президент UFC сообщил, что доступ к прямому эфиру боя Конора против Хабиба уже купили 2,5 миллиона человек. Прежний рекорд организации – 1,6 миллиона проданных трансляций реванша ирландца против Нэйта Диаса.

По обновленному договору компания Proper Whiskey также станет спонсором всех боев Макгрегора.

  • Поединок за звание чемпиона UFC в легком весе между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым пройдет в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.

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