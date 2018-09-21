Хабиб Нурмагомедов: «Всех алкоголиков ждет одна участь»

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов пообещал, что победит ирландца Конора Макгрегора.

«Всех алкоголиков ждет одна участь», – написал аварец в инстаграме под фото с дуэли взглядов против Конора. Он также добавил хэштеги «Посмотрим» и «Победа только от Всевышнего».

В ночь с 20 на 21 сентября прошла пресс-конференция перед боем Макгрегора и Нурмагомедова. Конор пришел с бутылкой виски в руках и предложил стаканчик Хабибу. Дагестанец ответил, что никогда не пьет, и отказался.

Поединок между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым пройдет в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.

Бойцы сразятся за звание чемпиона UFC в легком весе.

«Ты не уважаешь своего президента Путина?» Конор с Хабибом метали искры на пресс-конференции

Все-все-все главные истории в вашем телеграме