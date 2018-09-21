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Хабиб Нурмагомедов: «Всех алкоголиков ждет одна участь»

Нурмагомедов: «Всех алкоголиков ждет одна участь»
Eurosport

29 мин. назад

Если что, Тимати ведет здоровый образ жизни.

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов пообещал, что победит ирландца Конора Макгрегора.

«Всех алкоголиков ждет одна участь», – написал аварец в инстаграме под фото с дуэли взглядов против Конора. Он также добавил хэштеги «Посмотрим» и «Победа только от Всевышнего».

В ночь с 20 на 21 сентября прошла пресс-конференция перед боем Макгрегора и Нурмагомедова. Конор пришел с бутылкой виски в руках и предложил стаканчик Хабибу. Дагестанец ответил, что никогда не пьет, и отказался.

  • Поединок между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым пройдет в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.
  • Бойцы сразятся за звание чемпиона UFC в легком весе.

«Ты не уважаешь своего президента Путина?» Конор с Хабибом метали искры на пресс-конференции

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