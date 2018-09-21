Уайт: «Отправил Путину и Трампу вип-приглашения на бой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором»

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что пригласил на бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора президентов России и Соединенных Штатов.

«Я передал вип-приглашения Владимиру Путину и Дональду Трампу на бой в Вегасе, который пройдет в следующем месяце», – цитирует Уайта TMZ Sports.

Глава UFC находится в хороших отношениях с действующим американским президентом и даже выступал на национальной конвенции Республиканской партии во время предвыборной кампании Трампа.

С Владимиром Путиным отлично общается Конор Макгрегор. Он поддерживает самого популярного мужчину России и даже обедал с ним на вип-трибуне во время финала чемпионата мира-2018 по футболу.

Однако Уайт уточнил, что, скорее всего, оба мировых лидера не прилетят, поскольку это создаст трудности при организации безопасности боя. Дэйна заявил, что Трамп пообещал посмотреть трансляцию поединка через pay-per-view.

Поединок между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым пройдет в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.

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