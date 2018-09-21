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«У дагестанцев стеклянные подбородки». Полное видео прессухи, где Конор прожарил Хабиба и пил виски
Макгрегору стоит уйти из спорта в стендап-комедию.
20 сентября Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию перед боем.
В течение всего ивента Конор провоцировал соперника, пил виски, кричал и всячески выводил из себя Хабиба. В результате пресс-конференция превратилась в прожарку Нурмагомедова.
- Бой между Макгрегором и Нурмагомедовым состоится в Лас-Вегасе 6 октября.
- Ты уже в курсе, кто победит?
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