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«У дагестанцев стеклянные подбородки». Полное видео прессухи, где Конор прожарил Хабиба и пил виски

«У дагестанцев стеклянные подбородки». Полное видео прессухи, где Конор прожарил Хабиба и пил виски
Eurosport

48 мин. назад

Макгрегору стоит уйти из спорта в стендап-комедию.

20 сентября Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию перед боем.

В течение всего ивента Конор провоцировал соперника, пил виски, кричал и всячески выводил из себя Хабиба. В результате пресс-конференция превратилась в прожарку Нурмагомедова.

  • Бой между Макгрегором и Нурмагомедовым состоится в Лас-Вегасе 6 октября.
  • Ты уже в курсе, кто победит?

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