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Оксимирон – о нервах Конора на прессухе: «Не маска ли это, чтобы еще лучше продать бой и отвлечь?»
Пришло время погадать.
Популярный рэп-исполнитель Оксимирон дал оценку пресс-конференции с участием бойцов ММА Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.
«Пресс-конференции Макгрегора больше, чем баттлы. Хотя эта, конечно, слабее тех, что были с Альдо и Диазом, тут шоу-элемент слишком очевиден и все менее органично. Но все равно весело. За самими боями едва слежу, но пресс-конференции с удовольствием смотрю как отдельный жанр. Вот она, сила личности», – написал Мирон в твиттере.
Отвечая на реплику подписчика о чрезмерной нервозности Конора, Оксимирон написал следующее: «Я, конечно, ничего не знаю про ММА, но не этого ли впечатления он и хотел добиться всей этой неубедительной театральщиной, виски и так далее?
Ну не поверю я, что он после всей подготовки впервые так нервничал, что стал запинаться. Не маска ли это, чтобы еще лучше продать бой и отвлечь?»
- Бой между Конором и Хабибом пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.
- Полную версии пресс-конференции смотрите тут.
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