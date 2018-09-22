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Боец UFC Джефф Монсон: «Хабиб будет уничтожать Конора все 5 раундов»

Монсон: «Хабиб будет уничтожать Конора все 5 раундов»
Eurosport

30 мин. назад

Аналитика от депутата.

Чемпион UFC и депутат Красногорска Джефф Монсон поделился прогнозом на бой Конора и Хабиба.

«Хабиб будет уничтожать Конора все пять раундов. Не думаю, что он захочет быстро завершить поединок, он будет изматывать соперника. А дальше он сам решит, как выиграть», – сказал Монсон ТАСС.

  • Монсон получил гражданство России 29 мая 2018 года, а 12 июня уже обзавелся паспортом.
  • Джефф победил на праймериз «Единой России» в Красногорске и планирует избраться в Госдуму.
  • Бой Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

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