Боец UFC Джефф Монсон: «Хабиб будет уничтожать Конора все 5 раундов»
Аналитика от депутата.
Чемпион UFC и депутат Красногорска Джефф Монсон поделился прогнозом на бой Конора и Хабиба.
«Хабиб будет уничтожать Конора все пять раундов. Не думаю, что он захочет быстро завершить поединок, он будет изматывать соперника. А дальше он сам решит, как выиграть», – сказал Монсон ТАСС.
- Монсон получил гражданство России 29 мая 2018 года, а 12 июня уже обзавелся паспортом.
- Джефф победил на праймериз «Единой России» в Красногорске и планирует избраться в Госдуму.
- Бой Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
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