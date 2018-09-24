Чеченский боец: «Конору нужно думать, что он говорит о Чечне. Мы никогда не прощаем задетую честь»
Возможно, Макгрегора накажут до 6 октября.
Чемпион WFCA (World Fighting Championship Akhmat) в легком весе Хусейн Халиев записал обращение к Конору Макгрегору.
«Конор, ты большой мастер болтовни. Я в этом очередной раз убедился, посмотрев пресс-конференцию. Я понимаю, твоя болтовня проходит в Ирландии, в Америке или еще где-то, но когда дело касается Чечни или Кавказа, тебе нужно было подумать, что можно говорить, а что нельзя. За твои слова тебе придется ответить – либо в клетке, либо за пределами октагона.
Мы никогда не прощаем задетую честь семьи или человека, поэтому советую тебе быстрее раскаяться и принести извинения. Жизнь не заканчивается твоим боем с Хабибом. Следи за своим языком, если ты не ищешь больших приключений», – сказал Халиев.
- Бой Хабиба и Конора пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.
- Пресс-конференцию с участием Конора и Хабиба смотрите тут.
Монсон: «Хабиб будет уничтожать Конора все 5 раундов»