Instagram

Чеченский боец: «Конору нужно думать, что он говорит о Чечне. Мы никогда не прощаем задетую честь»

Чеченский боец: «Конору нужно думать, что он говорит о Чечне. Мы никогда не прощаем задетую честь»
Eurosport

22 мин. назад

Возможно, Макгрегора накажут до 6 октября.

Чемпион WFCA (World Fighting Championship Akhmat) в легком весе Хусейн Халиев записал обращение к Конору Макгрегору.

«Конор, ты большой мастер болтовни. Я в этом очередной раз убедился, посмотрев пресс-конференцию. Я понимаю, твоя болтовня проходит в Ирландии, в Америке или еще где-то, но когда дело касается Чечни или Кавказа, тебе нужно было подумать, что можно говорить, а что нельзя. За твои слова тебе придется ответить – либо в клетке, либо за пределами октагона.

Мы никогда не прощаем задетую честь семьи или человека, поэтому советую тебе быстрее раскаяться и принести извинения. Жизнь не заканчивается твоим боем с Хабибом. Следи за своим языком, если ты не ищешь больших приключений», – сказал Халиев.

  • Бой Хабиба и Конора пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.
  • Пресс-конференцию с участием Конора и Хабиба смотрите тут.

Монсон: «Хабиб будет уничтожать Конора все 5 раундов»

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Златан реализовал пенальти, друзья добавили «Сиэтлу» еще два гола

01:46
Популярные видео
Удары, штанги, дикие рикошеты и безумные спасения – все это было в матче «Филадельфии» и «Спортинга»
 771 просмотровВчера в 21:27
Увольнение доктора Лю и шоколадки на солнце. Топовые скандалы в «Спартаке» эпохи Карреры
2 086 просмотровВчера в 13:09
А еще вам может понравиться