Говорят, Конор Макгрегор балуется кокаином. Это правда?

До знаменитой пресс-конференции Конор вообще никак не раскручивал бой с Хабибом. Ирландец ушел в тень и периодически мелькал в инстаграме – этим ограничивалась вся его медийная активность. Зато главную битву осени шикарно спромотировал Колби Ковингтон – псих из полусреднего веса UFC.

«Конор по чуть-чуть употребляет кокаин, много тусуется на вечеринках со своими шлюхами. Он обдолбанный коксом мелкий лепрекон, который постоянно теряет форму. Понятно, почему он не рекламирует бой», – заявил человек, которого уже давно считают одним из главных клоунов всей организации.

В свое время Колби нанимал порнозвезд для фотосессий и приносил пояс UFC Дональду Трампу (опять же ради хорошего кадра), но самый жесткий скандал разгорелся после реплики бойца о Бразилии. Ковингтон назвал эту страну помойкой, а ее жителей – грязными животными. Потом пришлось извиняться, но парень не сдался: «Прошу прощения у каждого грязного животного, которого я задел. С уважением, Колби Ковингтон».

Имидж инфантильного безумца сделал свое дело: цитату Ковингтона о наркотических пристрастиях Конора опубликовали все мировые медиа, но исследований о зависимости до сих пор нет – теории разбросаны по сети, словно пазлы. Выяснилось, что Макгрегора уже очень давно подозревают во вдыхании порошка, но с четкими доказательствами все печально. Пока есть четыре главных эпизода, после которых ирландца ассоциировали с веществами.

Автобус и Хабиб

Весна 2018 года, Хабиб Нурмагомедов с командой сидят в автобусе, а Конор и его головорезы швыряют в окна все подряд, не запариваясь о том, чем закончится идиотская выходка. Этот сюжет Дэйна Уайт сразу назвал самым мерзким в истории UFC и пообещал, что не будет отмазывать Макгрегора перед полицией. «Возможно, он был под психактивными препаратами», – сказал разгневанный босс промоушена, так и не понявший, зачем суперзвезде атаковать автобус.

Впрочем, слова Уайта пролетели мимо, а Конор избежал реального срока – вероятно, в его крови не нашли ничего противозаконного.

Допинг-тесты

Три года назад Макгрегор должен был драться с Жозе Алдо. За пару недель до боя бразилец явно перенервничал и выдал сенсацию: по его данным, Конора не проверяли на запрещенные вещества – он просто избегал этой процедуры.

Гипотеза однозначно провалилась. Сначала выяснилось, что мистер Мак сдавал все анализы вовремя, а чуть позже Алдо лег за 13 секунд – именно после того боя Конор окончательно стал великим. А еще год назад вскрылось, что ирландца мучают с допинг-пробами чаще любого другого бойца UFC. Учитывая, что кокаин выводится из организма целых 3-4 дня, Макгрегору пришлось бы сильно напрягаться, чтобы безнаказанно измазывать ноздри в муке.

Вечеринка в Шотландии

Тут все элементарно – есть видео с гиперактивным Макгрегором, который веселится в одном из клубов Глазго. Время съемки – осень 2017 года, то есть Конор уже получил бешеный гонорар за бой с Флойдом. Как еще должен себя вести мужчина, у которого на счету завалялось порядка 100 миллионов долларов?

Скорее всего, это просто алкоголь, но разбросанные по всему YouTube ролики с отрывающимся Конором и заголовками в духе «Макгрегор под коксом» стабильно собирают десятки тысяч просмотров.

Истерика в Дублине

Самая мутная история случилась в Ирландии в конце 2016 года, когда Конор заехал в криминальнейший район Дублина (самый север города). Его белый BMW тут же обступили местные хулиганы (возможно, даже драгдилеры), а он вышел из машины, чтобы разобраться.

В итоге Макгрегор порычал на этих ребят и поехал дальше. Правда, свидетели говорят, что боец повел себя крайне неадекватно – судя по тому, что у бандитов в руках были телефоны, а не биты, парни просто хотели сфотографироваться. Не сложилось – они нарвались на психа.

Что еще известно?

Конор уже давно женат на Ди Девлин (девушка была с ним, даже когда Мак получал копеечное пособие), а в мае 2017 года у них родился сын. Тем не менее, периодически ирландца подозревают в организации вечеринок с моделями, стриптизершами и другими дамами, способными пошатнуть белоснежную репутацию преданного семьянина.

Конор МакгрегорGetty Images

Опять же, логика подобных инсайдеров стандартна: где дамы, там и кокс. Но Макгрегора еще никто и никогда не ловил – значит, он либо вообще не употребляет порошок, либо делает это настолько редко и в таких микроскопических дозах, что никогда не попадается. В любом случае, дилетантские аргументы в духе «он ведет себя как упоротый» лучше оставить ребятам вроде Ковингтона и Алдо. Это банальный трешток из ММА, а не пухлая папка с железобетонными уликами.

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