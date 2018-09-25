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Министр Чечни Джамбулат Умаров: «Конор Макгрегор ведет себя как мексиканский петушок»

Министр Чечни Умаров: «Конор ведет себя как мексиканский петушок»
Eurosport

1 час назад

К трештоку склонны не только бойцы.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров осудил поведение звезды UFC Конора Макгрегора перед боем против Хабиба Нурмагомедова.

«Мы отдаем Макгрегору должное, это большой мастер в UFC, но в последнее время он себя показывает как эпатажный клоун, возомнивший из себя непревзойденного шоумена, не в меру амбициозный. То, что он там невнятно ляпнул на пресс-конференции в адрес Рамзана Кадырова и отца Хабиба Нурмагомедова, ну, видимо, пытался заработать сомнительные очки. И этот факт лично меня наводит на тревожную мысль о психическом здоровье этого экзальтированного выскочки, а именно так он себя там вел.

Что касается Хусейна Халиева, конечно, я понимаю, поддерживаю его мотивы, я поддерживаю и понимаю рассерженных ребят. Хотя считаю, что такие обращения только усиливают внимание к Макгрегору, который не способен отвечать за свои слова и поступки, как настоящий мужчина. Иначе он бы не делал эти заявления за многие тысячи километров и не вел бы себя как мексиканский петушок», – сказал Умаров в интервью радиостанции «Говорит Москва».

  • После того, как Конор наехал на отца Хабиба, к ирландцу обратился чемпион WFCA в легком весе Хусейн Халиев, посоветовав «быстрее принести извинения».
  • Бой между Конором и Хабибом пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.

Говорят, Макгрегор балуется кокаином. Это правда?

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