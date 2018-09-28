Бузова надела свитер «Трактора», но в инстаграме все думают, что она болеет за Конора. Сорри, что?

Русская поп-княжна Ольга Бузова похвасталась, что на гастролях в Челябинске ей подарили свитер местного хоккейного клуба.

«ХК «Трактор», спасибо за Вашу любовь и поддержку. Удачного сезона», – написала Бузова.

В нижней части формы размещена реклама промышленной группы «КОНАР». На официальном сайте предприятие называет себя одним из крупнейших производителей деталей и узлов для трубопроводов в России.

Но подписчики поп-иконы решили, что Ольга болеет за Конора Макгрегора в поединке с Хабибом Нурмагомедовым.

Бой между Хабибом и Конором пройдет в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе и стартует примерно в 6:00 по московскому времени.

Тактаров: «Хабиб с Конором будет как типичный горец. Приходит войско – они прячутся в горы»

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