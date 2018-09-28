Отец Нурмагомедова Абдулманап пропустит бой Хабиба против Конора Макгрегора – ему опять не дали визу
Вновь отказ.
Абдулманап Нурмагомедов не поддержит сына в Лас-Вегасе перед боем против Конора Макгрегора. Отцу русского бойца вновь отказали в визе, сообщает ТАСС.
Ее аннулировали несколько лет назад, после чего Абдулманап не может посещать бои Хабиба в Америке.
- Бой Конора и Хабиба пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.
- Они выйдут в клетку и поборются за звание чемпиона UFC в легком весе.
- Хабиб одержал в ММА 26 побед (16 досрочно) и не потерпел ни одного поражения.
- Ранее на пресс-конференции Макгрегор жестко прошелся по отцу Нурмагомедова. И по Хабибу тоже.
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