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Отец Нурмагомедова Абдулманап пропустит бой Хабиба против Конора Макгрегора – ему опять не дали визу

Отец Нурмагомедова пропустит бой Хабиба против Конора – ему опять не дали визу
Eurosport

34 мин. назадОбновлено 33 мин. назад

Вновь отказ.

Абдулманап Нурмагомедов не поддержит сына в Лас-Вегасе перед боем против Конора Макгрегора. Отцу русского бойца вновь отказали в визе, сообщает ТАСС.

Ее аннулировали несколько лет назад, после чего Абдулманап не может посещать бои Хабиба в Америке.

  • Бой Конора и Хабиба пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.
  • Они выйдут в клетку и поборются за звание чемпиона UFC в легком весе.
  • Хабиб одержал в ММА 26 побед (16 досрочно) и не потерпел ни одного поражения.
  • Ранее на пресс-конференции Макгрегор жестко прошелся по отцу Нурмагомедова. И по Хабибу тоже.

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