Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов дадут еще одну пресс-конференцию 4 октября

Бойцы смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов из России и ирландец Конор Макгрегор проведут вторую пресс-конференцию перед поединком за звание чемпиона UFC в легком весе.

Организация объявила, что атлеты ответят на вопросы журналистов 4 октября в Park Theatre в Лас-Вегасе. Пресс-конференция пройдет в ночь с 4 на 5 октября по московскому времени. Начало – в 1:00. Ее вновь проведет президент UFC Дэйна Уайт.

Журналист ESPN Ариэль Хэлуани добавил, что в отличие от первой встречи бойцов на эту конференцию пустят зрителей.

Открытая тренировка Конора и Хабиба пройдет 3 октября в 23:30 мск. Взвешивание спортсменов состоится в ночь с 5 на 6 октября в 1:00 по Москве.

Бой Макгрегора и Нурмагомедова стартует в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе. Примерное начало поединка – в 6:00 по московскому времени.

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