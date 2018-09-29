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Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов дадут еще одну пресс-конференцию 4 октября
Еще больше огня, еще больше!
Бойцы смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов из России и ирландец Конор Макгрегор проведут вторую пресс-конференцию перед поединком за звание чемпиона UFC в легком весе.
Организация объявила, что атлеты ответят на вопросы журналистов 4 октября в Park Theatre в Лас-Вегасе. Пресс-конференция пройдет в ночь с 4 на 5 октября по московскому времени. Начало – в 1:00. Ее вновь проведет президент UFC Дэйна Уайт.
Журналист ESPN Ариэль Хэлуани добавил, что в отличие от первой встречи бойцов на эту конференцию пустят зрителей.
- Открытая тренировка Конора и Хабиба пройдет 3 октября в 23:30 мск. Взвешивание спортсменов состоится в ночь с 5 на 6 октября в 1:00 по Москве.
- Бой Макгрегора и Нурмагомедова стартует в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе. Примерное начало поединка – в 6:00 по московскому времени.
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