Ирландец неожиданно занялся филантропией в преддверии жестокого поединка с Хабибом Нурмагомедовым.

Конор Макгрегор отправил 10 000 евро на лечение больного мальчика. Мать ребенка рапортовала о добром поступке бойца в твиттере:

«Мы бесконечно благодарны. Я никогда не забуду то, что вы сделали для моего мальчика, вы – настоящая легенда».

Открытая тренировка Конора и Хабиба пройдет 3 октября в 23:30 мск.

Бой Макгрегора и Нурмагомедова стартует в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе. Примерное начало поединка – в 6:00 по мск.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube