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Конор Макгрегор отправил 10 000 евро на лечение больного мальчика
Неожиданный поступок треш-токера.
Ирландец неожиданно занялся филантропией в преддверии жестокого поединка с Хабибом Нурмагомедовым.
Конор Макгрегор отправил 10 000 евро на лечение больного мальчика. Мать ребенка рапортовала о добром поступке бойца в твиттере:
«Мы бесконечно благодарны. Я никогда не забуду то, что вы сделали для моего мальчика, вы – настоящая легенда».
- Открытая тренировка Конора и Хабиба пройдет 3 октября в 23:30 мск.
- Бой Макгрегора и Нурмагомедова стартует в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе. Примерное начало поединка – в 6:00 по мск.
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