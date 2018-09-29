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Конор Макгрегор отправил 10 000 евро на лечение больного мальчика

Макгрегор отправил 10 000 евро на лечение больного мальчика
Eurosport

48 мин. назад

Неожиданный поступок треш-токера.

Ирландец неожиданно занялся филантропией в преддверии жестокого поединка с Хабибом Нурмагомедовым.

Конор Макгрегор отправил 10 000 евро на лечение больного мальчика. Мать ребенка рапортовала о добром поступке бойца в твиттере:

«Мы бесконечно благодарны. Я никогда не забуду то, что вы сделали для моего мальчика, вы – настоящая легенда».

  • Открытая тренировка Конора и Хабиба пройдет 3 октября в 23:30 мск.
  • Бой Макгрегора и Нурмагомедова стартует в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе. Примерное начало поединка – в 6:00 по мск.

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