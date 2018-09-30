К Хабибу на тренировку ворвалась толпа бородатых мужчин. Оказалось, фанаты устроили флэшмоб

Тренировка бойца UFC Хабиба Нурмагомедова перед боем с Конором Макгрегором была прервана из-за неожиданного вторжения поклонников дагестанского спортсмена.

Во время разговора с коучем бойца Хавьером Мендесом в зал влетела толпа одетых в синие футболки мужчин, которые начали скандировать «Хабиб! Хабиб!». После этого они развернули баннер «Армия Хабиба, к 27-0 готовы» и сфотографировались с бойцом.

Позднее спортсмен поблагодарил болельщиков за флешмоб в его поддержку в инстаграме: «Спасибо всем, братья, вы зарядили меня энергией и мотивацией. В следующую субботу я сделаю все, чтобы оправдать ваши ожидания. Когда Аллах с нами, мы непобедимы».

Бой Конора и Хабиба за звание чемпиона UFC в легком весе пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.

Хабиб одержал в ММА 26 побед (16 – досрочно) и не потерпел ни одного поражения.

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