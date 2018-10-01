Победитель Конора Макгрегора: «Тренер Конора химичил с весами»

Литовский боец ММА Артемий Ситников рассказал, что 10 лет назад тренер Конора Макгрегора подкрутил весы, но это не помогло ирландцу – победа досталась Ситникову.

«Я дрался с Макгрегором 28 июня 2008-го. Было не особо сложно. Организовал тот турнир его тренер. Запомнилось, что он жульничал с весами. Наверное, если сейчас буду заострять на этом внимание, на меня тонны критики выльются. Что я типа выдумываю и так далее.

На момент взвешивания Конор оказался тяжелее меня на семь килограммов. Мы договаривались драться в категории до 66 килограммов. Он весил 66,6. Я подумал: «Ну и пофиг».

Когда сам встал на весы, то понял, что они показывают на два-три килограмма меньше. Думаю, такое и в России происходит – когда организаторы жульничают с весами», – рассказал боец в интервью «Спорт-Экспресс».

Поединок за звание чемпиона UFC в легком весе между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым пройдет в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.

Открытая тренировка Конора и Хабиба пройдет 3 октября в 23:30 мск.

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