Конор Макгрегор: «Хабиб Нурмагомедов при ударе превратится в китайского болванчика»

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор прокомментировал предстоящий поединок за звание чемпиона UFC в легком весе с дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым.

«Мне кажется, я собираюсь превратить его в китайского болванчика. Это личное, но это то же самое. Это немного личное, но здесь я имею в виду отсутствующий взгляд и новое тело. Думаю, его мозг загрохочет при ударе. Вот что я буду помнить в этом бою.

Но, как я говорил в другом интервью, я уже ветеран. Буду готов к пяти раундам, к любому сценарию. Я хорошо натренирован», – сказал Макгрегор в интервью The Mac Life.

Бой Конора с Хабибом пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 октября.

Начало – примерно в 7:00 по московскому времени.

Говорят, Макгрегор балуется кокаином. Это правда?

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