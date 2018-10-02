Хабиб Нурмагомедов: «Как Конор Макгрегор будет драться, если пьет и принимает наркотики?»

Дагестанский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предстоящий поединок с ирландцем Конором Макгрегором.

«На пресс-конференции он выглядел как пьяница. Это безумие. Очень интересно. Как ты хочешь драться, если пьешь и принимаешь наркотики? Как выстоишь 25 минут? Это не бокс, брат. Я собираюсь быть в контакте все время. Это не бой на дистанции с Нэйтом Диасом, это совершенно другое.

С Конором я хочу действовать чуть иначе. Заставить его быть скромным, учить его, иногда давать пощечины, выматывать. Спрошу его: «И где твой автобус сейчас? Где остальные парни? Что случилось? Где это все? Приводи всех сюда». Посмотрим, посмотрим, будет интересно. Иногда никогда не знаешь, что нужно говорить. Может, поговорю с Дэйной Уайтом. Разрушу его хайп.

Я могу контролировать эмоции. Он может говорить все, что угодно. Когда какой-то алкаш говорит о чем-то, людям все равно. Не парюсь о том, что он говорит. Конор хочет, чтобы я нервничал, это часть его игры. Конечно, я немного зол, но нужно контролировать эмоции», – сказал Хабиб в интервью ESPN.

Нурмагомедов и Макгрегор проведут поединок за звание чемпиона UFC в легком весе.

Бой между Конором и Хабибом состоится в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 октября и начнется приблизительно в 7:00 по московскому времени.

Говорят, Макгрегор балуется кокаином. Это правда?

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