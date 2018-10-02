Конор Макгрегор – о Хабибе: «Я его растерзаю. Буду топтать, пока не раскрошу»

Ирландец Конор Макгрегор возвращается на октагон после перерыва длиной почти в два года.

Макгрегор пришел нак канадскому журналисту, специализирующемуся на MMA, и продолжил обсуждение самого горячего боя 2018 года – против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Я его растерзаю. Буду топтать, пока не раскрошу. У него не будет времени даже на то, чтобы вздохнуть – он реагирует, как новичок.

BBC также передает комментарий Макгрегора о том, что он никогда бы не объявил о завершении карьеры в MMA.

Бой за титул чемпиона UFC в легком весе между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым состоится вночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.

4 октября UFC проведет пресс-конференцию перед боем.

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