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Конор Макгрегор – о Хабибе: «Я его растерзаю. Буду топтать, пока не раскрошу»
Как бы трештокинг перед боем не получился ярче самого ивента.
Ирландец Конор Макгрегор возвращается на октагон после перерыва длиной почти в два года.
Макгрегор пришел на
к канадскому журналисту, специализирующемуся на MMA, и продолжил обсуждение самого горячего боя 2018 года – против россиянина Хабиба Нурмагомедова.
«Я его растерзаю. Буду топтать, пока не раскрошу. У него не будет времени даже на то, чтобы вздохнуть – он реагирует, как новичок.
BBC также передает комментарий Макгрегора о том, что он никогда бы не объявил о завершении карьеры в MMA.
- Бой за титул чемпиона UFC в легком весе между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым состоится вночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.
- 4 октября UFC проведет пресс-конференцию перед боем.
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