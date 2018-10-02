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Конор Макгрегор о Хабибе Нурмагомедове: «Заставлю крысу ответить за Артема Лобова»

Макгрегор о Хабибе: «Заставлю крысу ответить за Лобова»
Eurosport

1 час назад

Брат за брата.

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал о важности для ирландца спарринг-партнера Артема Лобова.

«Если бы не Артем Лобов, я бы не стал тем, кто я сейчас. Он всегда мне помогал, жертвовал карьерой ради меня. Поэтому меня взбесила ситуация с этой крысой. Он ответит за все. Бой против Хабиба – самый личный в карьере. Я заставлю его ответить за все, что он сделал», – сказал Конор в подкасте Ариэля Хельвани.

  • Хабиб и Лобов повздорили после видео Артема, и началась крутая заваруха.
  • Бой за титул чемпиона UFC в легком весе между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым состоится в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.
  • Начало – примерно в 7:00 по московскому времени.

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