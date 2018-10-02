Отец Нурмагомедова: «Биография Хабиба выйдет на днях»
Еще одно промо к главному бою года.
Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап анонсировал релиз автобиографии бойца в ближайшее время.
Название книги – «Khabib Time». «Книга-биография Хабиба состоит из 285 страниц. Она будет выпущена на днях», – заявил Нурмагомедов-старший ТАСС.
- Бой за титул чемпиона UFC в легком весе между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым состоится в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.
- Начало – примерно в 7:00 по московскому времени.
- Хабиб выиграл все 26 боев в UFC: 8 – нокаутом, 8 – сдачей, 10 – решением судей.
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