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Отец Нурмагомедова: «Биография Хабиба выйдет на днях»

Отец Нурмагомедова: «Биография Хабиба выйдет на днях»
Eurosport

1 час назадОбновлено 4 мин. назад

Еще одно промо к главному бою года.

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап анонсировал релиз автобиографии бойца в ближайшее время.

Название книги – «Khabib Time». «Книга-биография Хабиба состоит из 285 страниц. Она будет выпущена на днях», – заявил Нурмагомедов-старший ТАСС.

  • Бой за титул чемпиона UFC в легком весе между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым состоится в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.
  • Начало – примерно в 7:00 по московскому времени.
  • Хабиб выиграл все 26 боев в UFC: 8 – нокаутом, 8 – сдачей, 10 – решением судей.

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